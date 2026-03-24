[청룡랭킹] 김다현,정동원 젠지스타 타이틀 경쟁 뜨겁다

기사입력 2026-03-24 11:17


[청룡랭킹] 김다현,정동원 젠지스타 타이틀 경쟁 뜨겁다
출처=김다현 인스타그램

3월 청룡랭킹 ZENG 스타 투표에서 1위를 두고 뜨거운 경쟁이 펼쳐지고 있다.

투표 마감일은 24일 오전 11시 현재 선두는 김다현이다.

김다현은 42.06%의 높은 득표율로 선두를 질주하며 타이틀 획득을 노리고 있다.

김다현은 최근 첫 단독 콘서트를 진행하며 전국의 팬들과 만나고 있다.

지난 3월 7일 서울 경희대학교 평화의전당 공연을 시작으로, 3월 14일 부산 KBS홀 공연을 성황리에 마쳤으며, 오는 3월 28일 대구 영남대학교 천마아트센터에서 열기를 이어 갈 예정이다.

역전을 노리는 2위는 34.42%의 득표율을 기록하고 있는 정동원이다.


[청룡랭킹] 김다현,정동원 젠지스타 타이틀 경쟁 뜨겁다
출처=정동원 인스타그램
앳된 소년에서 어느덧 늠른한 남자로 성장한 정동원은 국방의 의무까지 수행하며 많은 팬들의 사랑을 받고 있다.

지난달 23일 해병대 교육훈련단에 입소한 정동원은 현재 기초군사훈련을 받고 있으며, 수료 후 18개월간 국방의 의무를 이행 할 예정이다.


군백기에도 여전한 팬들의 사랑을 받으며 청룡랭킹 타이틀에 도전한다.

이밖에 빈예서(9.95%), 황민우(3.30%), 정서주(2.84) 등 중위권 후보들도 마지막 역전 찬스를 노리고 있다.

투표 마감까지 남은 시간은 약 12시간. 김다현과 정동원의 팬덤이 펼칠 숨막히는 대결의 결과가 주목된다.

한편 '청룡랭킹'은 청룡영화상과 청룡시리즈어워즈의 주최사인 스포츠조선과 셀럽챔프가 함께 진행하며, 매달 수상자 선정과 더불어 반기별 수상자를 통해 트렌드를 이끌어가는 화제의 스타들을 선정한다. 6개월에 한 번씩 뽑히는 반기별 수상자(남자 배우,여자 배우, 남자 가수, 여자 가수)에게는 트로피가 주어진다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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