'달라달라' 이서진 "유튜브는 대충 촬영했는데..넷플릭스라 열심히"

넷플릭스 예능 '이서진의 달라달라' 제작발표회가 24일 오전 서울 CGV용산아이파크몰에서 열렸다. 이서진이 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.3.24/
[스포츠조선 문지연 기자] 배우 이서진이 '달라달라'의 차별점을 언급했다.
넷플릭스는 24일 오전 서울 용산구 CGV용산아이파크몰에서 새 예능 '이서진의 달라달라' 제작발표회를 진행했다. 행사에는 나영석 PD, 김예슬 PD, 배우 이서진이 참석했다.
이서진은 "사실 이 '달라달라'가 '뉴욕뉴욕'에서 시작된 거잖나. 사실 '뉴욕뉴욕2'는 유튜브용으로 촬영했는데 갑자기 세 번째를 넷플릭스와 함꼐 하겠다고 해서, 열심히 해야겠다는 생각을 했다. 유튜브 때는 유튜브니까 대충 하려고 했는데, 넷플릭스라서 뭔가 열심히 해야겠다는 생각을 한 것 같다"며 "텍사스를 먼저 가려고 했던 것은 아니고 제가 가진 몇 가지 초이스가 있다. 안에 입은 티셔츠는 뉴욕이라 그날 결정을 하는 날이었다. 뉴욕 쪽 동부를 갈지, 텍사스를 갈지 두 가지의 선택지를 가져간 거다. 준비한 두가지 중에 하나를 고르는 날이라, 스태프들이 텍사스를 가고 싶다고 하면서 제가 그 위에 옷을 입게 된 것"이라고 설명했다.
'이서진의 달라달라'는 이서진과 나영석 PD의 계획도 없고 대본도 없는 미국 방랑기 예능 프로그램. 텍사스를 제2의 고향으로 여기는 '텍사스 덕후' 이서진과 그를 올망졸망 따라나선 나영석 일행의 좌충우돌 여행이 유쾌한 웃음을 선사할 것으로 보인다. 나영석 PD 사단은 이수근, 은지원, 규현의 아프리카 케냐 여행기를 담은 '케냐 간 세끼' 이후 넷플릭스에서 두 번째 예능을 선보인다.