'달라달라' PD "넷플릭스, 최신형 휴대폰 준비해줘..이게 글로벌 그룹…

넷플릭스는 24일 오전 서울 용산구 CGV용산아이파크몰에서 새 예능 '이서진의 달라달라' 제작발표회를 진행했다. 행사에는 나영석 PD, 김예슬 PD, 배우 이서진이 참석했다.
나영석 PD는 "아무래도 부담이 없다고 하면 거짓말 같다. 시작은 큰 프로그램들 사이에서 이서진 씨가 시간이 날 때 유튜브용으로 저희끼리 즐겁게 촬영하자는 콘셉트로 시작된 프로젝트라, 갑자기 넷플릭스라는 이름이 들어오니 부담이 되기도 했는데 한편으로는 넷플릭스에서 방영되는 여행 콘텐츠는 어떤 반응일지 궁금하기도 하고, 부담감은 있지만 즐겁게 촬영한 것 같다"고 했다. 김예슬 PD는 "평소에는 휴대폰으로 찍고 간단하게 촬영하는 시리즈였는데, 넷플릭스에 이런 촬영 방식을 말하며 걱정이 많았다. 넷플릭스에서는 퀄리티를 올려주려고 최신형 휴대폰을 준비해주시더라. 이런 게 글로벌 플랫폼이구나 느꼈다"고 말했다.
'이서진의 달라달라'는 이서진과 나영석 PD의 계획도 없고 대본도 없는 미국 방랑기 예능 프로그램. 텍사스를 제2의 고향으로 여기는 '텍사스 덕후' 이서진과 그를 올망졸망 따라나선 나영석 일행의 좌충우돌 여행이 유쾌한 웃음을 선사할 것으로 보인다. 나영석 PD 사단은 이수근, 은지원, 규현의 아프리카 케냐 여행기를 담은 '케냐 간 세끼' 이후 넷플릭스에서 두 번째 예능을 선보인다.