'달라달라' 이서진 "개인소득세 안 내는 최고의 장점..은퇴하면 텍사스 살고파"

넷플릭스 예능 '이서진의 달라달라' 제작발표회가 24일 오전 서울 CGV용산아이파크몰에서 열렸다. 이서진이 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.3.24/
[스포츠조선 문지연 기자] 배우 이서진이 텍사스의 매력을 언급했다.
넷플릭스는 24일 오전 서울 용산구 CGV용산아이파크몰에서 새 예능 '이서진의 달라달라' 제작발표회를 진행했다. 행사에는 나영석 PD, 김예슬 PD, 배우 이서진이 참석했다.
이서진은 "텍사스가 왜 미국의 대세인지 가시면 아실 거다. 미국의 운동선수 대부분이 텍사스에서 대학을 나온다. 프로 스포츠의 선수들이 거의 텍사스에서 학교를 나온다. 진짜 좋은 것은 세금이 없다. 세금을 안 낸다. 그렇게 좋은 건 없다. 개인소득세를 안 내는 최고의 강점을 가진 거다. 텍사스는 유전이 많고 돈이 많은 곳이라 연방정부의 도움을 받지 않는다. 미국에서 독립하라는 얘기가 있을 정도로 돈이 많은 곳이라 사람들이 여유가 있다. 큰 기업들이 세금을 많이 내기 때문에 개인에게 굳이 세금을 받을 필요가 없는 거다. 인프라도 너무 잘 돼있고, 사람들이 여유가 있으니 친절하다"고 말했다.
'이서진의 달라달라'는 이서진과 나영석 PD의 계획도 없고 대본도 없는 미국 방랑기 예능 프로그램. 텍사스를 제2의 고향으로 여기는 '텍사스 덕후' 이서진과 그를 올망졸망 따라나선 나영석 일행의 좌충우돌 여행이 유쾌한 웃음을 선사할 것으로 보인다. 나영석 PD 사단은 이수근, 은지원, 규현의 아프리카 케냐 여행기를 담은 '케냐 간 세끼' 이후 넷플릭스에서 두 번째 예능을 선보인다.