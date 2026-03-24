유행 거스른 데이브레이크, 빈티지 감성으로 승부수…아날로그 회귀

기사입력 2026-03-24 11:33


유행 거스른 데이브레이크, 빈티지 감성으로 승부수…아날로그 회귀
사진 제공=미스틱스토리

[스포츠조선 정빛 기자] 밴드 데이브레이크(Daybreak)가 아날로그 감성을 자랑했다.

데이브레이크는 지난 23일 공식 SNS를 통해 디지털 싱글 'drip_DA(들입다)'의 그룹 포토와 솔로 포토를 게재했다.

공개된 사진 속 데이브레이크는 빈티지 소품들로 장식된 아날로그적인 공간을 배경으로 젠틀한 매력을 뽐내 눈길을 끈다. 네 멤버는 각기 다른 스타일의 재킷과 셔츠 등을 믹스매치해 4인 4색 뚜렷한 개성을 드러냈다.

특히 데이브레이크는 앞서 공개된 'drip_DA'의 커밍순 영상을 통해 리드미컬한 베이스 사운드를 예고한 데 이어, 이번 포토를 통해 성숙한 매력을 전해 신곡에 대한 궁금증을 더했다.


유행 거스른 데이브레이크, 빈티지 감성으로 승부수…아날로그 회귀
사진 제공=미스틱스토리
데이브레이크는 그간 팝 기반의 음악부터 발라드, 뉴웨이브 등에 이르기까지 다채로운 장르를 넘나들며 고품격 밴드 라이브를 선사해 온 만큼, 싱글 'drip_DA'에 대한 기대감이 더욱 커지고 있다.

데이브레이크의 디지털 싱글 'drip_DA'는 오는 27일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'엄태웅♥' 윤혜진, 중학생 딸 '불법 알바' 의혹에 분노 "돈 받고 한 거 아냐"

2.

소유, 20kg 감량 후 몸 상태 급변 "체질 변화...살찌니까 다시 돌아와"

3.

홍석천 딸 청첩장 모임에 이병헌·김재중·박보검까지?..."스케줄 되면 올수도"

4.

풍자, '위고비'로 28kg 뺐는데...日 여행 중 '요요' 걱정되는 역대급 먹성

5.

중국은 '아리랑'도 훔치네…방탄소년단도 당했다, 불법 굿즈 대형 쇼핑몰 판매

연예 많이본뉴스
1.

'엄태웅♥' 윤혜진, 중학생 딸 '불법 알바' 의혹에 분노 "돈 받고 한 거 아냐"

2.

소유, 20kg 감량 후 몸 상태 급변 "체질 변화...살찌니까 다시 돌아와"

3.

홍석천 딸 청첩장 모임에 이병헌·김재중·박보검까지?..."스케줄 되면 올수도"

4.

풍자, '위고비'로 28kg 뺐는데...日 여행 중 '요요' 걱정되는 역대급 먹성

5.

중국은 '아리랑'도 훔치네…방탄소년단도 당했다, 불법 굿즈 대형 쇼핑몰 판매

스포츠 많이본뉴스
1.

"불행합니다. 내가 한국인이 아니라니" 슬퍼했던 ML 최고 유망주, 끝내 데뷔 임박했다

2.

"이건 쓰레기야" '손흥민 영입 실패, 가장 큰 실수' 클롭, 분노 폭발…레알 마드리드 루머에 "짜증난다" 직격탄

3.

"피치클락 안 들려요" 집정리도 아직 안 끝났다…적응 중인데 'ERA 2.92'라니, 한화 1.5억 대박 터지나

4.

미쳤다! LA 집어 삼킨 '오손 듀오', 한일 스폰서 급증→막대한 글로벌 영향력…야구는 오타니, 축구는 손흥민

5.

미쳤다! '韓 최고 재능' 이강인 초대박, '손흥민급 에이스' 등극 가능성 본격 점화...HERE WE GO 확인 끝, "그리즈만 올랜도 이적 체결 예정"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.