유행 거스른 데이브레이크, 빈티지 감성으로 승부수…아날로그 회귀
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|사진 제공=미스틱스토리
[스포츠조선 정빛 기자] 밴드 데이브레이크(Daybreak)가 아날로그 감성을 자랑했다.
데이브레이크는 지난 23일 공식 SNS를 통해 디지털 싱글 'drip_DA(들입다)'의 그룹 포토와 솔로 포토를 게재했다.
공개된 사진 속 데이브레이크는 빈티지 소품들로 장식된 아날로그적인 공간을 배경으로 젠틀한 매력을 뽐내 눈길을 끈다. 네 멤버는 각기 다른 스타일의 재킷과 셔츠 등을 믹스매치해 4인 4색 뚜렷한 개성을 드러냈다.
특히 데이브레이크는 앞서 공개된 'drip_DA'의 커밍순 영상을 통해 리드미컬한 베이스 사운드를 예고한 데 이어, 이번 포토를 통해 성숙한 매력을 전해 신곡에 대한 궁금증을 더했다.
데이브레이크는 그간 팝 기반의 음악부터 발라드, 뉴웨이브 등에 이르기까지 다채로운 장르를 넘나들며 고품격 밴드 라이브를 선사해 온 만큼, 싱글 'drip_DA'에 대한 기대감이 더욱 커지고 있다.
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|사진 제공=미스틱스토리
데이브레이크의 디지털 싱글 'drip_DA'는 오는 27일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.
정빛 기자 rightlight@sportschosun.com
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