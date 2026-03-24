'달라달라' 나영석 PD, 출연분량 지적에 입장 표명.."반성하는 중"

넷플릭스 예능 '이서진의 달라달라' 제작발표회가 24일 오전 서울 CGV용산아이파크몰에서 열렸다. 나영석 PD가 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.3.24/
[스포츠조선 문지연 기자] 나영석 PD가 자신의 출연 분량에 대한 민망함을 드러냈다.
넷플릭스는 24일 오전 서울 용산구 CGV용산아이파크몰에서 새 예능 '이서진의 달라달라' 제작발표회를 진행했다. 행사에는 나영석 PD, 김예슬 PD, 배우 이서진이 참석했다.
나영석 PD는 출연자로서의 출연 분량에 대해 해명하면서 "촬영이 끝나고 편집 과정을 통해서 리뷰를 하면서 잘못 생각한 것 같다는 생각을 했다"면서 "이 여행은 친한 동료끼리의 여행이 특징이기때문에 이서진 씨를 따라 여행을 한다는 콘셉트였다. 그래서 이번에는 하다 보니 제가 좀 많이 나와서 저도 민망하다. 평소보다 더 나온 것 같아서 반성하고 있다. 다음 시즌이 나온다면 확 줄이도록 하겠다. 안 좋아보이더라"며 민망해했다.
'이서진의 달라달라'는 이서진과 나영석 PD의 계획도 없고 대본도 없는 미국 방랑기 예능 프로그램. 텍사스를 제2의 고향으로 여기는 '텍사스 덕후' 이서진과 그를 올망졸망 따라나선 나영석 일행의 좌충우돌 여행이 유쾌한 웃음을 선사할 것으로 보인다. 나영석 PD 사단은 이수근, 은지원, 규현의 아프리카 케냐 여행기를 담은 '케냐 간 세끼' 이후 넷플릭스에서 두 번째 예능을 선보인다.