'단종 오빠' 박지훈 만백성 품었다..'왕과 사는 남자' 시·청각 장애 관객 위한 가치봄 상영 진행

최종수정 2026-03-24 12:12

'단종 오빠' 박지훈 만백성 품었다..'왕과 사는 남자' 시·청각 장애 …

[스포츠조선 조지영 기자] 역대 흥행 영화 3위에 오른 사극 영화 '왕과 사는 남자'(장항준 감독, 온다웍스·비에이엔터테인먼트 제작)가 가치봄 전국 상영을 진행한다.

가치봄 상영회는 한국시각장애인협회와 한국농아인협회에서 영화진흥위원회와 복권위원회의 지원을 받아 진행하는 상영회로, 영화 상영 시 화면 해설 음성 및 한글 자막을 제공하여 시각·청각장애인은 물론 비장애인까지 동일한 환경에서 작품을 온전히 즐길 수 있도록 접근성을 높인 상영 포맷이다.


'단종 오빠' 박지훈 만백성 품었다..'왕과 사는 남자' 시·청각 장애 …
'왕과 사는 남자'가 오는 4월 가치봄 상영작으로 선정되어 4월 6일부터 20일까지 시각·청각장애인과 비장애인 모두 함께 극장에서 작품의 감동을 나눌 수 있는 특별한 관람 경험을 선사할 예정이다.

가치봄 상영회는 서울, 강원, 경기, 인천, 대전, 광주, 부산, 울산, 제주 등 전국 총 17개 시도의 77개 극장에서 순차적으로 진행되며 상영 스케줄에 대한 자세한 내용은 한국시각장애인연합회 및 한국농아인협회 공식 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

'왕과 사는 남자'는 1457년 청령포, 마을의 부흥을 위해 유배지를 자처한 촌장과 왕위에서 쫓겨나 유배된 어린 선왕의 이야기를 다룬 작품이다. 유해진, 박지훈, 유지태, 전미도 그리고 박지환, 이준혁, 안재홍 등이 출연했고 '라이터를 켜라' '기억의 밤' '리바운드'의 장항준 감독이 메가폰을 잡았다.


조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'엄태웅♥' 윤혜진, 중학생 딸 '불법 알바' 의혹에 분노 "돈 받고 한 거 아냐"

2.

중국은 '아리랑'도 훔치네…방탄소년단도 당했다, 불법 굿즈 대형 쇼핑몰 판매

3.

'아들만 셋' 김지선, 첫째子 입대에 오열 "요즘 군대 편하다고? 집 떠나면 고생"

4.

"생각만 해도 더럽다"…박재현 전처, 알고보니 무당이었다('X의 사생활')

5.

장항준, 1433억 '왕사남'에 성과급 60억 잭팟 터지나..."러닝 개런티 안 걸어" ('비보티비')

연예 많이본뉴스
1.

'엄태웅♥' 윤혜진, 중학생 딸 '불법 알바' 의혹에 분노 "돈 받고 한 거 아냐"

2.

중국은 '아리랑'도 훔치네…방탄소년단도 당했다, 불법 굿즈 대형 쇼핑몰 판매

3.

'아들만 셋' 김지선, 첫째子 입대에 오열 "요즘 군대 편하다고? 집 떠나면 고생"

4.

"생각만 해도 더럽다"…박재현 전처, 알고보니 무당이었다('X의 사생활')

5.

장항준, 1433억 '왕사남'에 성과급 60억 잭팟 터지나..."러닝 개런티 안 걸어" ('비보티비')

스포츠 많이본뉴스
1.

"이건 쓰레기야" '손흥민 영입 실패, 가장 큰 실수' 클롭, 분노 폭발…레알 마드리드 루머에 "짜증난다" 직격탄

2.

너무 쉬운 155km vs ERA 16.20, 둘다 충격적이다...7억 몸값 특급 신인의 운명은

3.

폰세는 됐고 와이스-라이언 안됐다 왜? 韓 MVP, 역대 5번째 ML 개막 로테이션 당당히 입성

4.

"3년 야인생활 청산" 佛전설 지단, 마침내 프랑스대표팀 감독으로 돌아온다

5.

160km 문동주가 149km를? 그런데 휴식만이 정답도 아니다. 이유가 뭘까

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.