[SC이슈] 박지훈, 영화배우 브랜드평판 1위..'프듀' 女心→'약한영웅' 男心→'왕사남' 民心 얻었다

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[스포츠조선 조지영 기자] '프로듀스 101 시즌2'를 통해 여성 팬을 사로잡고 시리즈 '약한영웅'으로 남성 팬의 지지를 받은 배우 박지훈이 마침내 '왕과 사는 남자'로 만백성의 민심을 얻었다. 박지훈이 영화배우 브랜드평판 1위를 차지하며 '대세 1000만 배우'임을 다시 한번 입증했다.
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박지훈은 첫 상업 장편 영화이자 첫 사극 영화 '왕과 사는 남자'에서 어린 선왕 단종 이홍위를 연기했다. 왕위에서 쫓겨난 뒤 식음을 전폐, 무기력에 잠긴 어린 왕 이홍위의 모습부터 유배지였던 광천골 마을 사람들에게 마음을 열어가는 과정까지 완벽한 이미지와 몰입도 높은 감성 연기로 관객과 평단의 호평을 받았다. 마치 단종이 환생한 듯한 박지훈의 열연은 곧바로 '왕과 사는 남자'의 흥행으로 이어졌고 그 결과 개봉 8주 차 여전히 극장가를 뜨겁게 달구며 1500만 돌파를 목전에 두고 있다.
3위는 '왕과 사는 남자'의 한명회로 파격 변신한 유지태다. 브랜드는 참여지수 220만6037 미디어지수 495만4397 소통지수 208만1567 커뮤니티지수 338만6845가 되면서 브랜드평판지수 1262만8846으로 분석됐다.?
이밖에 4위, 이준혁 브랜드는 참여지수 201만3228 미디어지수 268만3644 소통지수 189만2027 커뮤니티지수 294만8238이 되면서 브랜드평판지수 953만7137로 분석됐다.?
5위, 전미도 브랜드는 참여지수 177만459 미디어지수 231만2146 소통지수 163만3986 커뮤니티지수 235만4011이 되면서 브랜드평판지수 807만602로 분석됐다.?
한국기업평판연구소 구창환 소장은 "영화배우 브랜드평판 2026년 3월 브랜드 빅데이터 분석결과, 박지훈 브랜드가 1위를 기록했다. 2026년 3월 영화배우 브랜드평판 1위를 기록한 박지훈 브랜드는 링크분석에서 '돌파하다' '기록하다' '눈물난다'가 높게 분석됐고, 키워드 분석에서는 '왕과 사는 남자' '유해진' '단종'이 높게 분석됐다. 긍부정 비율 분석에서 긍정비율 94.78%를 기록했다"고 빅데이터 분석했다.
조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com