[SC이슈] “홈쇼핑 연계 편성 논란” 장영란 입 열었다 “불편 드려 죄송, 판단 부족했다”

기사입력 2026-03-24 13:11


[SC이슈] “홈쇼핑 연계 편성 논란” 장영란 입 열었다 “불편 드려 죄…

[스포츠조선 조민정 기자] 방송인 장영란이 건강 정보 프로그램과 홈쇼핑 '연계 편성' 논란에 대해 직접 사과하며 입장을 밝혔다.

지난 23일 유튜브 채널 '사망여우TV'는 특정 건강식품이 방송사 건강 프로그램에서 효능이 강조된 뒤 같은 시간대 홈쇼핑 채널에서 판매되는 구조를 지적했다. 이 과정에서 장영란이 자신의 브랜드를 포함한 관련 제품의 모델 및 호스트로 활동한 사실이 알려지며 논란이 불거졌다.

연계 편성은 정보 프로그램 시청자를 홈쇼핑으로 유입시키는 방식으로 객관적 정보처럼 보이지만 실제로는 판매와 연결된다는 점에서 '시청자 기만' 논란이 이어져 왔다.

논란이 확산되자 장영란은 SNS를 통해 장문의 입장문을 공개했다.

24일 오후 장영란은 자신의 SNS에 "최근 유튜브 영상에서 제가 책임지고 있는 브랜드와 관련된 내용이 다뤄지며 많은 분들께 걱정과 심려를 끼쳐드린 것 같아 죄송하다"고 고개를 숙였다.

이어 "현재 제기된 내용들을 하나하나 확인하고 있다"며 "지금까지는 관련 규정과 가이드라인을 준수해 진행해왔고 그 과정에서 어기거나 놓친 부분은 없는 것으로 보고 있다"고 밝혔다.

다만 논란이 된 '연계 편성' 구조에 대해서는 선을 그었다. 그는 "홈쇼핑이나 방송 연출 과정, 출연자 섭외에 관여한 사실은 없다"고 설명했다.

그럼에도 불구하고 결과에 대한 책임은 인정했다. 장영란은 "적절하지 못한 출연자를 통해 제품이 소개되며 많은 분들께 불편함과 실망을 드린 점은 무겁게 받아들이고 있다"며 "진심으로 사과드린다"고 밝혔다.


또 "제가 좋은 제품을 더 많은 소비자에게 소개할 수 있는 방식이라고 생각했지만 그 과정이 다르게 느껴질 수 있었다"며 "판단이 부족했던 부분이 있었다고 생각한다"고 덧붙였다.

앞으로의 변화도 약속했다. 그는 "소비자 입장에서 어떤 점이 부족하게 느껴졌는지 더 꼼꼼히 돌아보겠다"며 "더 신중하고 세심하게 소통하겠다"고 했다.

이어 "오랜 시간 만든 콘텐츠에 대한 질책도 무겁게 받아들이겠다"며 "부족했던 부분은 고치고 더 책임감 있게 나아가겠다"고 강조했다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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