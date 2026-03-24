'비혼모' 사유리, 子 출산 6년만에..."불행한 사람, 아기 낳으면 불행 2배"

기사입력 2026-03-24 13:24


'비혼모' 사유리, 子 출산 6년만에..."불행한 사람, 아기 낳으면 불…

[스포츠조선 정안지 기자] 방송인 사유리가 "결혼한 사람, 결혼 안 한 사람들 중 후회할 사람은 어떻게 해도 후회한다"는 말에 공감했다.

사유리는 24일 "결혼하고 아기를 낳아도 행복해지지 않습니다"라는 주제로 이야기 중인 영상을 리그램 했다.

영상 속 디지털 크리에이터 심리섭은 '결혼 안 한 사람들, 비혼인 사람들 나중에 60-70대 되면 잘 살 거라고 생각하냐'는 질문을 받고는 "어떻게 해도 후회할 사람은 후회하고, 어떻게 해도 후회 안 할 사람은 안 하는 것 같다"라고 말했다.

그는 "원래 행복하게 살았던 사람은 아기를 낳으면 행복이 2배가 된다. 원래 불행한 사람은 아기를 낳으면 불행이 2배가 된다"라면서 "행복과 불행은 정해져 있는 것 같다"라며 자기 생각을 전했다. 그러면서 "건강에 엄청난 문제가 있거나 집안에 진짜 큰일이 생기거나 가족이 아프다든가 이런 게 아닌 이상 지금 당장 행복해지지 못하는 사람은 무슨 일이 있어도 행복해지지 못한다"라고 덧붙였다.

또한 그는 "남성분들한테 어떤 여자가 되게 불행해 보이는데 그 여자를 내가 행복하게 해줘야겠다? 이런 만남은 절대 하면 안 된다. 같이 정신병 걸린다"라면서 "그리고 내가 연애할 때도 내가 지금 당장 불행한데 연애해서 나의 불행함을 해소시켜야겠다? 이런 것도 안 된다. 행복한 사람은 행복한 사람을 만나야 한다"라고 했다. 이에 사유리는 "맞는 말"이라며 공감해 눈길을 끌었다.

한편, 사유리는 지난 2020년 미혼 상태로 일본에서 서양 남성의 정자를 기증받아 아들 젠을 출산, 화제를 모았다. 현재 싱글맘으로 홀로 젠을 양육 중이다.

anjee85@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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