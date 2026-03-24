"아이유 따끔히 혼내고 박보검도 거절" 장항준 허세 작렬...저예산 독립영화 캐스팅서 근자감

[스포츠조선 이지현 기자] '왕사남'으로 흥행 거장 반열에 오른 장항준 감독이 가수 겸 배우 아이유마저 캐스팅 거절했다고 허풍을 늘어놓으며 연기 자질을 뽐냈다
지난 23일 유튜브 채널 'VIVO TV - 비보티비'에는 "저예산 독립영화의 비밀. 장항준 '내가 두 사람은 2,500으로 묶어놨어'"라는 제목의 웹예능 '임형준의 연기의 성' 영상이 공개됐다.
이날 영화 '왕과 사는 남자'로 '천만 감독'이 된 장항준을 축하하는 자리에 배우 김의성과 임형준이 모였다. 이후 세 사람은 장항준의 차기작인 저예산 '국제변호사'(가제)의 캐스팅 진행 상황에 대해 이야기를 나눴다.
남자 주인공 후보에는 배우 고수, 박보검, 조인성, 주지훈, 구교환, 정해인, 이동욱, 공유가 있었다. 장항준은 "국제변호사 캐스팅 후보가 다 근거 없는 사람이 아니다. 인성이도 너무 관심가지고, 인성이랑 보검이 사이에서 너무 고민했다"며 "근데 어저께 '왕사남' 준혁이가 전화가 왔다. 이준혁이 이번에 나랑 작업하면서 너무 좋았다고 하더라. 준혁이가 '감독님 '저 시켜주시며 안 돼요?' 그러더라"고 이야기했다.
그러면서 "나 의리 있다"고 큰소리 치며, 남자 배우들의 사진을 모두 떼어내고, '이준혁'의 이름을 써 남자 주인공 확정임을 밝혔다. 이에 김의성 역시 "'왕사남' 전 같으면 이 배우들한테 밀릴 수 있는데, '왕사남' 이후이니까 충분하다"고 했다.
그런가 하면, 여자 주인공 후보에는 배우 김태리, 임지연, 아이유, 박보영, 신혜선, 김지원, 신세경이 적혀 있었다. 이에 "아이유가 스케줄이 돼?"라고 묻는 질문에, 장항준은 "아이유가 고마운 게 스케줄이 안 맞다. 근데 얘가 '가께모찌'(배우가 동시에 두 영화에 출연하는 것)를 뛰겠다고 했다. 나보고 너무 하고 싶다고 하더라"면서 "근데 그거는 충무로 영화인들끼리 예의가 아니다. '너 이렇게 하며 안 좋은 소리 들어!' 따끔하게 혼을 내고 내년에 같이 하자고 돌려보냈다. 아직 여배우 캐스팅은 머릿속에서 굉장히 고민하고 있다"며 근거 없는 소리를 늘어놔 웃음을 안겼다.
한편 '연기의 성'은 김의성이 출연하고 임형준이 기획·연출·각본·출연을 맡은 모큐멘터리 예능으로, 실제 배우들의 대화를 바탕으로 연기와 현실의 경계를 넘나드는 콘텐츠다.