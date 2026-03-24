'싱글맘' 한그루, '목주름 시술' 후 확 달라졌다 "효과 너무 좋아"
[스포츠조선 이게은기자] 가수 겸 배우 한그루가 목주름 시술 후기를 전했다.
24일 '그루니까말이야' 채널에는 '목이…이렇게 바뀐다고요? 목주름 시술 솔직 후기'라는 영상이 공개됐다
한그루는 "목주름에 좋은 제품은 다 써봤는데 관리하기 힘들더라. 목주름이 태생적으로 심한 편인데, 홈케어로도 개선이 힘들다"라며 목주름 시술을 받겠다고 알렸다. 가격 대비 효과가 너무 좋아 다시 받게 됐다고.
한그루는 상담을 받으며 목주름 상태가 더욱 심각했던 6년 전 사진도 마주했다. 이어 "6년 전에는 주름이 깊어 보이는데, (목주름 시술을 받은 후에는) 옅어졌다"라며 깜짝 놀랐다.
한그루는 시술을 받은 후 벌게진 목을 보여주며 "목을 조져놨다. 너무 아프다"라면서도 만족감을 보였다.
끝으로 그는 "예쁜 목으로 열심히 살다가 또 시술하러 오겠다. 아이들이 놀라지 않게 목은 가려야 겠다"라고 말했다.
한편 한그루는 2015년 9세 연상 비연예인과 결혼했지만 2022년 이혼, 홀로 쌍둥이 남매를 키우고 있다. 출산 후 60kg까지 나갔지만 42kg까지 감량했다고 밝혀 화제를 모으기도 했다.
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