샘오취리, 자숙 5년만에 깊은 사과 "관짝소년단, 학생들 나쁜 의도 아냐…내 생각이 짧았다"

기사입력 2026-03-24 15:42


샘오취리, 자숙 5년만에 깊은 사과 "관짝소년단, 학생들 나쁜 의도 아냐…

[스포츠조선 이지현 기자] 방송인 샘 오취리가 5년 만의 인터뷰에서 과거 '관짝소년단' 논란에 대해 "가장 큰 감정은 후회"라며 거듭 사과했다.

최근 샘 오취리는 연합뉴스와의 인터뷰에서 당시 논란을 돌아보며 "학생들이 나쁜 의도로 한 게 아니었는데, 제가 더 신중하게 접근했어야 했다"고 말했다.

이어 "그때 겸손하게 '이 부분에서는 제 생각이 짧았고 너무 죄송합니다. 제가 좀 더 생각하겠습니다'라고 (사과)했으면 훨씬 더 좋지 않았을까 그런 아쉬움이 있다"고 덧붙였다.

샘 오취리는 지난 2020년 의정부고 학생들의 '관짝소년단' 졸업사진을 인종차별로 비판했다가 역풍을 맞으며 방송 활동을 중단했다. 이후 과거 손가락으로 눈을 찢는 아시아인 비하 방송 장면과 SNS 활동까지 재조명되며 여론은 더욱 악화됐고, 샘 오취리는 사실상 5년 넘게 방송을 쉬게 됐다. 그는 "피크 타이밍을 놓쳐 안타깝고, 무엇을 해도 안 좋은 반응이 올까 봐 두려웠다"고 털어놨다.


샘오취리, 자숙 5년만에 깊은 사과 "관짝소년단, 학생들 나쁜 의도 아냐…
이어 방송 중단 이후 "특히 어머니가 걱정을 많이 한다"며 "걱정할까 봐 구체적으로 얘기하지는 않았지만, 부모님이니까 느끼고 제가 이것을 극복하지 못하고 있으니 훨씬 더 걱정하시는 것 같다"고 설명했다.

그는 방송 중단 후 출입국 관리사무소 통역, 주한 가나대사관 행사 사회, 한국 기업의 가나 미팅 통역 등을 하며 생활을 이어왔다고 밝혔다. 최근에는 가나 국경일 행사 사회를 맡기도 했다.

마지막으로 복귀에 대해서는 "방송을 좋아하지만 지금은 쉽지 않다"면서도, 앞으로는 유튜브와 틱톡 등 개인 콘텐츠를 통해 한국과 가나의 이야기, 음식, 발전 스토리 등을 꾸준히 전하고 싶다고 말했다.

olzllovely@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

곽튜브, 24일 아빠 됐다..♥아내 닮은 子 공개 "열심히 살겠습니다"

2.

[SC이슈] 박지훈, 영화배우 브랜드평판 1위..'프듀' 女心→'약한영웅' 男心→'왕사남' 民心 얻었다

3.

'김준호♥김지민 부케 주인공' 41세 노처녀 한윤서, 남자친구 최초 공개 "결혼 전제 만남"(사랑꾼)

4.

[공식]장영란, 홈쇼핑 연계 편성 인정 "판단 부족 죄송, 많은 소비자에 알리고싶었다"(전문)

5.

"아이유 따끔히 혼내고 박보검도 거절" 장항준 허세 작렬...저예산 독립영화 캐스팅서 근자감

연예 많이본뉴스
1.

곽튜브, 24일 아빠 됐다..♥아내 닮은 子 공개 "열심히 살겠습니다"

2.

[SC이슈] 박지훈, 영화배우 브랜드평판 1위..'프듀' 女心→'약한영웅' 男心→'왕사남' 民心 얻었다

3.

'김준호♥김지민 부케 주인공' 41세 노처녀 한윤서, 남자친구 최초 공개 "결혼 전제 만남"(사랑꾼)

4.

[공식]장영란, 홈쇼핑 연계 편성 인정 "판단 부족 죄송, 많은 소비자에 알리고싶었다"(전문)

5.

"아이유 따끔히 혼내고 박보검도 거절" 장항준 허세 작렬...저예산 독립영화 캐스팅서 근자감

스포츠 많이본뉴스
1.

'54억 싹쓸이' KIA, 보상선수까지 이러면 반칙 아닌가…"1이닝 짧게 좋은 구위 쓰고 싶은데"

2.

[현장인터뷰] '아시안컵 실패' 이민성 감독 "아시안컵은 시뮬레이션...아겜 금메달 도전, 군필자라도 발탁"

3.

[현장인터뷰] '韓 EPL 유망주' 윤도영 과감 발언 "일본 많이 안 좋아한다, 무조건 승리"...한일전 복수다짐

4.

이럴수가! '기적의 날' 세이브했던 그 투수. 수술을 두번이나 받는다니... 뼛조각제거+인대접합수술까지. 1년뒤에 만나요[오피셜]

5.

시범경기서 문책성 교체라니! → 거기서 몸을 사리나. 사령탑은 왜 가만두지 않았나 [인천 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.