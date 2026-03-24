[종합] '엄태웅♥' 윤혜진, 딸 미성년 알바 논란 적극 해명…"돈받고 일한 것 아냐→친한 가게 잠깐 봐준 것" 씁쓸한 심경

기사입력 2026-03-24 15:03


[종합] '엄태웅♥' 윤혜진, 딸 미성년 알바 논란 적극 해명…"돈받고 …
사진=윤혜진 개인 계정

[스포츠조선 고재완 기자] 배우 엄태웅의 아내이자 전 발레리나 윤혜진이 딸 엄지온의 '아르바이트 논란'에 대해 직접 입을 열었다.

윤혜진은 24일 자신의 개인 계정을 통해 관련 기사 캡처를 공유하며 "진짜 아르바이트를 한 게 아니라 학교 근처 맨날 가는 마트 사장님이랑 친해서 아빠 기다리는 동안만 본인이 해보고 싶다고 해본 것"이라고 설명했다.

이어 "돈 받고 일을 한 게 아니다"라고 선을 그으며 "우리 어릴 때 맨날 가던 슈퍼, 엄마 없을 때 가서 수다도 떨고 손님 맞이도 해보고 계산도 해보던 그런 것이다. 낭만 없다, 진짜"라고 덧붙이며 씁쓸한 심경도 드러냈다.

앞서 윤혜진은 지난 23일 개인 계정 스토리를 통해 "아빠 또 단축 수업인지 모르고 늦게 가서 기다리는 동안 편의점 아르바이트 중이라는 소식, 너무 귀엽고"라는 글과 함께 딸 엄지온이 편의점에서 계산을 돕는 영상을 공개했다.

하지만 일부 네티즌들은 2013년생인 엄지온이 만 15세 미만이라는 점을 지적하며 "아르바이트라면 불법 아니냐"는 의혹을 제기했다.

논란이 확산되자 윤혜진이 직접 해명에 나선 것. 실제 금전적 대가를 받는 근로가 아닌, 친분 있는 상점에서 잠시 체험 형태로 도운 것이라는 설명이다.

한편 윤혜진은 배우 엄태웅과 2013년 결혼해 같은 해 딸 엄지온을 얻었다. 엄지온은 어린 시절 KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'에 출연해 많은 사랑을 받았다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

곽튜브, 24일 아빠 됐다..♥아내 닮은 子 공개 "열심히 살겠습니다"

2.

[SC이슈] 박지훈, 영화배우 브랜드평판 1위..'프듀' 女心→'약한영웅' 男心→'왕사남' 民心 얻었다

3.

'김준호♥김지민 부케 주인공' 41세 노처녀 한윤서, 남자친구 최초 공개 "결혼 전제 만남"(사랑꾼)

4.

'정조국♥' 김성은, 출산 후에도 171cm·49kg 비결 "남편 없으니 야식 안 먹게 돼"

5.

'달라달라' 이서진 "유튜브는 대충 촬영했는데..넷플릭스라 열심히"

연예 많이본뉴스
1.

곽튜브, 24일 아빠 됐다..♥아내 닮은 子 공개 "열심히 살겠습니다"

2.

[SC이슈] 박지훈, 영화배우 브랜드평판 1위..'프듀' 女心→'약한영웅' 男心→'왕사남' 民心 얻었다

3.

'김준호♥김지민 부케 주인공' 41세 노처녀 한윤서, 남자친구 최초 공개 "결혼 전제 만남"(사랑꾼)

4.

'정조국♥' 김성은, 출산 후에도 171cm·49kg 비결 "남편 없으니 야식 안 먹게 돼"

5.

'달라달라' 이서진 "유튜브는 대충 촬영했는데..넷플릭스라 열심히"

스포츠 많이본뉴스
1.

[현장인터뷰] '아시안컵 실패' 이민성 감독 "아시안컵은 시뮬레이션...아겜 금메달 도전, 군필자라도 발탁"

2.

[현장인터뷰] '韓 EPL 유망주' 윤도영 과감 발언 "일본 많이 안 좋아한다, 무조건 승리"...한일전 복수다짐

3.

이럴수가! '기적의 날' 세이브했던 그 투수. 수술을 두번이나 받는다니... 뼛조각제거+인대접합수술까지. 1년뒤에 만나요[오피셜]

4.

'54억 싹쓸이' KIA, 보상선수까지 이러면 반칙 아닌가…"1이닝 짧게 좋은 구위 쓰고 싶은데"

5.

시범경기서 문책성 교체라니! → 거기서 몸을 사리나. 사령탑은 왜 가만두지 않았나 [인천 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.