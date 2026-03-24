'미스트롯4' 1위 이소나 "상금 3억 받아 ♥강상준 시계 선물+부모님 빚 갚아드릴 것"(아빠하고)

최종수정 2026-03-24 15:07

'미스트롯4' 1위 이소나 "상금 3억 받아 ♥강상준 시계 선물+부모님 …

[스포츠조선 김소희 기자] '미스트롯4' 진 이소나가 상금 3억 원으로 남편에게 시계 선물할 계획이라고 전했다.

24일
TV CHOSUN '아빠하고 나하고 시즌3' 측은 "'미스트롯4' 진 이소나 상금 3억 원, 남편 위한 시계 선물?!"이라는 제목의 짧은 영상을 공개했다. 해당 영상에는 '미스트롯4' 진선미 이소나, 허찬미, 홍성윤이 출연해 상금과 관련된 다양한 비하인드를 전했다.


'미스트롯4' 1위 이소나 "상금 3억 받아 ♥강상준 시계 선물+부모님 …
이날 전현무는 "많은 분들이 눈이 번쩍 뜨이는 게 상금이 3억이다. 요즘 3억 잘 안 준다"면서 "입금 됐냐"고 물었다. 이에 이소나는 "얼마 전에 세금 떼고 입금됐다. 제 통장에 그렇게 많은 숫자가 찍힌 건 처음 봤다"며 "'0이 대체 몇 개야?' 하고 입금 내역을 캡처했다. 캡처해서 즐겨찾기까지 해놨다"고 밝혀 웃음을 자아냈다.

이어 한혜진이 "3억이 정말 큰돈이지 않냐. 어떻게 쓸 계획이냐"고 묻자, 이소나는 "부모님 빚을 갚아드리고 싶다"고 말했다. 또한 "남편은 항상 갖고 싶다고 하던 시계가 있다"며 "비싸고 명품 브랜드는 아니지만, 어릴 때부터 좋아하던 시계라 '잘되면 하나 사달라'고 했었다. 이번에 제가 잘돼서…"라고 덧붙이며 훈훈함을 더했다. 이에 전현무가 "브랜드가 뭐냐"고 질문했고, 이소나의 답변은 편집 처리됐지만 전현무가 "진짜냐"고 놀라 궁금증을 자아냈다.

TV CHOSUN '아빠하고 나하고 시즌3'는 매주 수요일 오후 10시에 방송된다.

한편, 이소나는 지난 2021년 배우 강상준과 7년 열애 끝 결혼했다.

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