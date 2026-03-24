"목표는 음방 1위"…싸이가 울려 키운 베이비돈크라이, 온세상을 놀라게 할 컴백[SC현장]

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[스포츠조선 백지은 기자] '싸이 걸그룹' 베이비돈크라이의 질주가 시작된다.
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'애프터 크라이'는 '눈물 3부작' 프로젝트의 시작을 알리는 앨범이다. 상처를 기록하는데 그치지 않고 무너짐을 지나 스스로를 새롭게 정의하며 하나의 정체성이 태어나는 순간, 끝이 아닌 또 다른 시작을 선언한다. 이번 앨범에는 히트곡 메이커 라이언전, 김이나, 기리보이 등이 의기투합해 막강한 시너지를 발휘했다.
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이현은 "'비터스위트'는 달콤하지만 어딘가 씁쓸한, 애매모호한 감정을 담은 곡이다. 노래를 들으면 잊고 있던 추억들이 떠오르실 거다. 연습생 월말 평가가 떠올랐다. 긴장도 많이 했고 아쉬운 피드백을 받고 매일 울었다. 하지만 그때가 없었다면 이 자리에 설 수 없었을 것 같다"고, 베니는 "어릴 때부터 연습생 생활을 시작해 또래 친구들보다 학창 시절 추억은 많지 않지만 꿈을 향해 일찍 나섰던 그때의 제가 기특하다"고 말했다.
쿠미는 "늦게까지 연습하고 멤버들과 숙소로 돌아가던 어둡고 조용한 길이 떠오른다"고, 미아는 "처음 연습생 생활을 시작했을 때 가족과 떨어져 다른 나라에서 지내려니 슬픈 날이 많았다. 그 시간을 지나 무대에 설 수 있어 기쁘고 감사하다"고 털어놨다.
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멤버들의 몽환적인 비주얼이 돋보인 뮤직비디오 촬영 비하인드도 들려줬다.
쿠미는 "아침 일찍 한강에서 눈물 흘리는 장면을 찍었다. 그날 정말 추워서 진짜 눈물이 났다"고, 베니는 "뮤직비디오에서 울부짖는 장면이 있었다. 처음에는 부끄럽고 자신 없었는데 분위기에 맞는 음악을 틀어주셔서 실제로 눈물이 났다"고 회상했다.
이밖에 이번 앨범에는 변화의 시작을 알리는'셰이프시프터', 청춘의 첫 균열을 담은 '마마 아임 올라이트', 힙합 무드의 '무브스 라이크 시에라', 하루를 버텨낸 끝에 마주한 밤의 감정을 풀어낸 '티어즈 온 마이 필로우' 등 총 5곡이 수록됐다.
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이현은 "활동하면서 다른 선배님들보다 키도 작고 귀여운데, 무대는 당당하다는 이야기를 많이 들었다. 당당하면서도 사랑스러운, 다양한 모습을 보여드릴 수 있는 게 장점이자 강점이다. 베이비돈크라이는 재미있고 매력 있는 그룹이라는 걸 보여 드리고 싶다. 음악방송 1위를 하고 앙코르곡을 부르는 것이 우리가 항상 가졌던 목표다. 그만큼 열심히 활동하겠다"고, 베니는 "작지만 않다는 생각으로 활동하고 있다"고 각오를 다졌다.
백지은 기자 silk781220@sportschosun.com, 사진제공=피네이션