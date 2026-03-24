'살목지' 이상민 감독 "관객들한테 물귀신에 홀리는 체험시켜드리고 싶었다"

최종수정 2026-03-24 16:19

'살목지' 이상민 감독 "관객들한테 물귀신에 홀리는 체험시켜드리고 싶었다…
영화 '살목지' 제작발표회가 4일 서울 용산구 한강로동 CGV용산아이파크몰에서 열렸다. 이상민 감독이 인터뷰를 하고 있다. 용산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.03.04/

[스포츠조선 안소윤 기자] 이상민 감독이 영화 '살목지'를 연출하게 된 이유를 전했다.

이상민 감독은 24일 서울 용산구 이촌동 CGV 용산아이파크몰에서 열린 영화 '살목지' 언론·배급 시사회에서 "원래부터 공포 영화를 좋아했다"며 "관객들한테 물귀신에 홀리는 체험을 시켜드리고 싶었다"고 했다.

4월 8일 개봉하는 '살목지'는 '살목지' 로드뷰에 정체불명의 형체가 찍히고, 재촬영을 위해 저수지로 향한 촬영팀이 검고 깊은 물속의 무언가를 마주하게 되면서 벌어지는 공포 영화로, 이상민 감독의 장편 데뷔 연출작이다.

연출을 맡은 이 감독은 "관객들한테 물귀신에 홀리는 체험을 시켜드리고 싶었다. 이러한 지점을 잘 살리기 위해 연출에도 신경을 썼다"며 "영화를 SCREENX관에서 보니까 더 와닿더라. 특히 로드뷰 신이 잘 살아난 것 같고, 자동차 신도 좋아서 깜짝 놀랐다"고 만족감을 드러냈다.

이어 '살목지'를 소재로 영화를 연출하게 된 계기에 대해 "원래부터 공포 영화를 좋아해서 만들고 싶은 마음이 컸다"며 "그전부터 호러 장르의 단편들을 찍어왔고, 이걸 준비하는 과정에서 '살목지'라는 아이템을 찾아냈다. 이 소재면 공간에서 주는 공포를 독창적으로 보여드릴 수 있을 것 같아서 집중해서 영화를 만들기 시작했다"고 전했다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

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