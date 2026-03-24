김동완, 전 매니저 폭로전에도 '데뷔 28주년' 버스킹 강행…"실망한 분들도 있지만"

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[스포츠조선 이지현 기자] 그룹 신화 멤버 겸 배우 김동완이 전 매니저의 폭로 등 혼란스러운 상황 속에서도 신화 데뷔 28주년을 맞아 버스킹 공연을 강행하는 모습을 공개했다.
이날은 신화가 지난 1998년 3월 24일 정규 1집 '해결사'로 데뷔해 28주년을 맞은 날이다. 이에 김동완은 한 매체와의 인터뷰에서 "신화 기념일 때마다 이런 이벤트를 종종 했었다"면서 "공연은 준비돼 있던 거다. 이런저런 이유 때문에 안 하는 건 조금 그럴 것 같았다. 실망하신 분들도 있지만, 공연 기다린 분들도 있다"고 버스킹 공연을 하는 이유를 밝혔다.
하지만 김동완의 이번 공연이 논란이 된 이유는 최근 그가 연이은 구설에 휘말렸기 때문. 논란은 김동완이 성매매 합법화 관련 발언과 여성 BJ 폭행 물의를 빚은 MC 딩동을 옹호한 데서 촉발됐다. 이를 비판한 전 매니저 A씨의 폭로가 이어지며 사태는 확산됐다.
그러자 A씨는 "허위사실 유포, 민형사상 법적 조치라는 말에 헛웃음이 나온다"며 "여러 가지 이야기가 있지만 파장이 커질까 봐 입을 닫겠다. 형 그냥 가만히 계세요. 잘 하신 것 없지 않냐"고 추가 입장을 밝혀 폭로전이 계속되고 있다.
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