김동완, 전 매니저 폭로전에도 '데뷔 28주년' 버스킹 강행…"실망한 분들도 있지만"

기사입력 2026-03-24 16:36


김동완, 전 매니저 폭로전에도 '데뷔 28주년' 버스킹 강행…"실망한 분…

[스포츠조선 이지현 기자] 그룹 신화 멤버 겸 배우 김동완이 전 매니저의 폭로 등 혼란스러운 상황 속에서도 신화 데뷔 28주년을 맞아 버스킹 공연을 강행하는 모습을 공개했다.

김동완은 24일 강동구의 한 공원에서 오후 4시부터 버스킹을 예고했다. 그는 "오늘 노래방 탬버린 있으신 분, 하나 가져오시고! 해결사 아프포 멤버들 파트 자신 있는 분들은 마이크 잡을 준비하시고~!!"라며 공연 3시간 전 버스킹 분위기를 끌어올리는가 하면, "3시 반부터 선물 배포합니다"라며 팬들을 위해 준비한 선물도 공개했다.

이와 함께 선글라스를 쓰고 엄지를 치켜 세우며 환하게 웃는 자신의 모습도 밝혔다.

이날은 신화가 지난 1998년 3월 24일 정규 1집 '해결사'로 데뷔해 28주년을 맞은 날이다. 이에 김동완은 한 매체와의 인터뷰에서 "신화 기념일 때마다 이런 이벤트를 종종 했었다"면서 "공연은 준비돼 있던 거다. 이런저런 이유 때문에 안 하는 건 조금 그럴 것 같았다. 실망하신 분들도 있지만, 공연 기다린 분들도 있다"고 버스킹 공연을 하는 이유를 밝혔다.

하지만 김동완의 이번 공연이 논란이 된 이유는 최근 그가 연이은 구설에 휘말렸기 때문. 논란은 김동완이 성매매 합법화 관련 발언과 여성 BJ 폭행 물의를 빚은 MC 딩동을 옹호한 데서 촉발됐다. 이를 비판한 전 매니저 A씨의 폭로가 이어지며 사태는 확산됐다.

A씨는 과거 SNS 라이브 방송 언행을 지적하는가 하면, 뮤지컬 출연 과정과 관련해 "출연료를 최대한 끌어올렸지만 갑자기 거절했다"는 취지의 주장도 제기한 바 있다. 하지만 이에 대해 김동완은 "현재 유포되고 있는 내용은 사실과 다른 허위 주장"이라며 "허위 사실 유포가 지속될 경우 민형사상 모든 법적 조치를 취하겠다"고 맞섰다.

그러자 A씨는 "허위사실 유포, 민형사상 법적 조치라는 말에 헛웃음이 나온다"며 "여러 가지 이야기가 있지만 파장이 커질까 봐 입을 닫겠다. 형 그냥 가만히 계세요. 잘 하신 것 없지 않냐"고 추가 입장을 밝혀 폭로전이 계속되고 있다.

olzllovely@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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