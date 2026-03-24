'살목지' 김혜윤 "밤에 저수지에서 보트 타는 신 무서워, 음산하고 기괴해"

기사입력 2026-03-24 16:35


'살목지' 김혜윤 "밤에 저수지에서 보트 타는 신 무서워, 음산하고 기괴…
영화 '살목지' 제작발표회가 4일 서울 용산구 한강로동 CGV용산아이파크몰에서 열렸다. 배우 김혜윤이 인터뷰를 하고 있다. 용산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.03.04/

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 김혜윤이 영화 '살목지'를 촬영하면서 가장 무서웠던 장면을 꼽았다.

김혜윤은 24일 서울 용산구 이촌동 CGV 용산아이파크몰에서 열린 영화 '살목지' 언론·배급 시사회에서 "밤에 기태(이종원)와 저수지에서 보트 타는 장면을 찍을 때 물이 너무 까매서 무서웠다"라고 했다.

4월 8일 개봉하는 '살목지'는 '살목지' 로드뷰에 정체불명의 형체가 찍히고, 재촬영을 위해 저수지로 향한 촬영팀이 검고 깊은 물속의 무언가를 마주하게 되면서 벌어지는 공포 영화로, 이상민 감독의 장편 데뷔 연출작이다.

로드뷰 서비스 회사 온로드미디어 PD 한수인을 연기한 김혜윤은 "공포영화를 좋아해서 촬영하는 동안 설레었다"며 "시나리오가 워낙 재밌어서 읽자마자 캐릭터를 연기해 보고 싶었다. 이번 작품은 저에게도 좋은 필모그래피가 될 것 같았다"고 만족감을 드러냈다.

이어 촬영하면서 가장 무서웠던 장면에 대해 "기태와 수인이가 저수지에서 보트를 타고 나가는 장면이 있다"며 "저수지 물을 밤에 보니까 너무 까맣더라. 또 밑에 나뭇가지들이 올라와 있는 걸 보면서 음산하고 스산한 기운을 강하게 받았다"고 전했다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

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