'장원영 언니' 장다아 "내가 나온 첫 영화, 큰 스크린으로 보게 돼 기뻐…꿈 이룬 기분" ('살목지')

영화 '살목지' 제작발표회가 4일 서울 용산구 한강로동 CGV용산아이파크몰에서 열렸다. 배우 장다아가 인터뷰를 하고 있다. 용산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.03.04/
[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 장다아가 영화 '살목지'를 통해 스크린에 데뷔한 소감을 전했다.
장다아는 24일 서울 용산구 이촌동 CGV 용산아이파크몰에서 열린 영화 '살목지' 언론·배급 시사회에서 "연기를 시작할 때부터 제가 나온 영화를 큰 스크린으로 보고 싶었다"며 "제가 생각했던 것보다 꿈을 더 빨리 이루게 돼 기쁘다"고 했다.
4월 8일 개봉하는 '살목지'는 '살목지' 로드뷰에 정체불명의 형체가 찍히고, 재촬영을 위해 저수지로 향한 촬영팀이 검고 깊은 물속의 무언가를 마주하게 되면서 벌어지는 공포 영화로, 이상민 감독의 장편 데뷔 연출작이다.
장다아는 온로드미디어 막내 PD 문세정을 연기했다. '살목지'로 스크린에 데뷔한 그는 "처음 연기를 시작할 때부터 제 영화를 큰 스크린으로 보고 싶었는데, 제가 생각했던 것보다 훨씬 더 빠르게 꿈을 이뤘다. 이렇게 훌륭하신 선배들과 귀한 작품을 함께 할 수 있어서 좋았다. 오늘 극장에서 영화를 처음 보다 보니 제 부족한 점만 보였는데, 나중에 두 번 세 번 볼 땐 온전히 영화를 즐기고 싶다"고 웃으며 말했다.
이어 연기에 중점을 둔 부분에 대해 "아무래도 공포 장르이다 보니, 극적인 리액션이 필요했다. 굳이 촬영하면서 일부러 감정을 극대화하려고 하지 않아도, 선배들의 표정과 대사 톤을 들으면 자연스럽게 흘러나왔다. 감독님께서도 모니터를 보시면서 더 좋은 방향으로 연기할 수 있도록 피드백을 쉽게 해 주셨다"고 전했다.