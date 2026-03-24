'장원영 언니' 장다아 "내가 나온 첫 영화, 큰 스크린으로 보게 돼 기뻐…꿈 이룬 기분" ('살목지')

최종수정 2026-03-24 16:47

'장원영 언니' 장다아 "내가 나온 첫 영화, 큰 스크린으로 보게 돼 기…
영화 '살목지' 제작발표회가 4일 서울 용산구 한강로동 CGV용산아이파크몰에서 열렸다. 배우 장다아가 인터뷰를 하고 있다. 용산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.03.04/

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 장다아가 영화 '살목지'를 통해 스크린에 데뷔한 소감을 전했다.

장다아는 24일 서울 용산구 이촌동 CGV 용산아이파크몰에서 열린 영화 '살목지' 언론·배급 시사회에서 "연기를 시작할 때부터 제가 나온 영화를 큰 스크린으로 보고 싶었다"며 "제가 생각했던 것보다 꿈을 더 빨리 이루게 돼 기쁘다"고 했다.

4월 8일 개봉하는 '살목지'는 '살목지' 로드뷰에 정체불명의 형체가 찍히고, 재촬영을 위해 저수지로 향한 촬영팀이 검고 깊은 물속의 무언가를 마주하게 되면서 벌어지는 공포 영화로, 이상민 감독의 장편 데뷔 연출작이다.

장다아는 온로드미디어 막내 PD 문세정을 연기했다. '살목지'로 스크린에 데뷔한 그는 "처음 연기를 시작할 때부터 제 영화를 큰 스크린으로 보고 싶었는데, 제가 생각했던 것보다 훨씬 더 빠르게 꿈을 이뤘다. 이렇게 훌륭하신 선배들과 귀한 작품을 함께 할 수 있어서 좋았다. 오늘 극장에서 영화를 처음 보다 보니 제 부족한 점만 보였는데, 나중에 두 번 세 번 볼 땐 온전히 영화를 즐기고 싶다"고 웃으며 말했다.

이어 연기에 중점을 둔 부분에 대해 "아무래도 공포 장르이다 보니, 극적인 리액션이 필요했다. 굳이 촬영하면서 일부러 감정을 극대화하려고 하지 않아도, 선배들의 표정과 대사 톤을 들으면 자연스럽게 흘러나왔다. 감독님께서도 모니터를 보시면서 더 좋은 방향으로 연기할 수 있도록 피드백을 쉽게 해 주셨다"고 전했다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

곽튜브, 24일 아빠 됐다..♥아내 닮은 子 공개 "열심히 살겠습니다"

2.

'비혼모' 사유리, 子 출산 6년만에..."불행한 사람, 아기 낳으면 불행 2배"

3.

[SC이슈] 박지훈, 영화배우 브랜드평판 1위..'프듀' 女心→'약한영웅' 男心→'왕사남' 民心 얻었다

4.

"아이유 따끔히 혼내고 박보검도 거절" 장항준 허세 작렬...저예산 독립영화 캐스팅서 근자감

5.

[공식]장영란, 홈쇼핑 연계 편성 인정 "판단 부족 죄송, 많은 소비자에 알리고싶었다"(전문)

연예 많이본뉴스
1.

곽튜브, 24일 아빠 됐다..♥아내 닮은 子 공개 "열심히 살겠습니다"

2.

'비혼모' 사유리, 子 출산 6년만에..."불행한 사람, 아기 낳으면 불행 2배"

3.

[SC이슈] 박지훈, 영화배우 브랜드평판 1위..'프듀' 女心→'약한영웅' 男心→'왕사남' 民心 얻었다

4.

"아이유 따끔히 혼내고 박보검도 거절" 장항준 허세 작렬...저예산 독립영화 캐스팅서 근자감

5.

[공식]장영란, 홈쇼핑 연계 편성 인정 "판단 부족 죄송, 많은 소비자에 알리고싶었다"(전문)

스포츠 많이본뉴스
1.

[현장인터뷰] '아시안컵 실패' 이민성 감독 "아시안컵은 시뮬레이션...아겜 금메달 도전, 군필자라도 발탁"

2.

[공식발표] 이강인과 PSG 폭탄 터졌다, 우승 밀어주기 특혜 논란...2위 랑스 강력 반발 "유례 찾아볼 수 있는 기이한 형평성"

3.

이럴수가! '기적의 날' 세이브했던 그 투수. 수술을 두번이나 받는다니... 뼛조각제거+인대접합수술까지. 1년뒤에 만나요[오피셜]

4.

시범경기서 문책성 교체라니! → 거기서 몸을 사리나. 사령탑은 왜 가만두지 않았나 [인천 현장]

5.

'레전드 아들', '전체1순위', '학폭논란' 박준현의 개막전은 "1군이면 중간, 2군이면 선발" 왜?[잠실 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.