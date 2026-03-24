BTS 진, 새 앨범 크레딧 혼자 빠진 이유?.."투어로 바빠, 컨디션 안 좋았다"

기사입력 2026-03-24 16:58


BTS 진, 새 앨범 크레딧 혼자 빠진 이유?.."투어로 바빠, 컨디션 …

[스포츠조선 김소희 기자] 그룹 방탄소년단이 새 앨범 '아리랑(ARIRANG)'에 대한 비하인드를 공개했다.

최근 방탄소년단은 팬 소통 플랫폼 '위버스'를 통해 '스튜디오 노트 | 아리랑(STUDIO NOTES | ARIRANG)' 라이브 방송을 진행하며 작업 과정과 에피소드를 전했다.

이날 RM은 이번 새 앨범 '아리랑(ARIRANG)'에 대해 설명하며 "각자 색깔이 다 들어갔다"고 전했다. 다만 그는 "진 형도 사실 조금만 더 빨리 투어가 끝났으면 더 많이 같이 했을 텐데 아쉽다"고 언급했다. 진은 앨범 제작 당시 솔로 해외 투어 일정으로 바쁜 시간을 보내고 있었고, 결국 미국 '송캠프'에 뒤늦게 합류하면서 작곡·작사 크레딧에는 이름을 올리지 못했다.


BTS 진, 새 앨범 크레딧 혼자 빠진 이유?.."투어로 바빠, 컨디션 …
이에 뷔는 "같이 할 수 있는 시간이 있었는데 형이 컨디션이 좋지 않았다. 투어를 계속 돌았다"고 당시 상황을 설명했고, 정국 역시 "우리보다 먼저 또 어디 가지 않았냐"며 바쁜 스케줄을 언급했다.

RM은 "형이 고생을 많이 했다"며 진을 다독였고, 지민 또한 "덕분에 팀을 지켜주셨기 때문에 앨범이 나온 것"이라고 의미를 더했다. 이어 정국은 말없이 진의 어깨를 두드리며 응원의 뜻을 전했다. 이에 진은 "멋있는 곡 많이 나와서 좋다"라고 씁쓸하게 웃어 보였다.

한편 방탄소년단은 지난 20일 새 앨범 '아리랑'을 발매하며 약 3년 9개월 만에 완전체로 컴백했다. 이번 앨범은 팀의 정체성과 멤버들이 마주한 보편적인 감정을 담은 작품으로, 방시혁 의장이 총괄 프로듀서로 참여해 완성도를 높였다. 타이틀곡 '스윔(SWIM)'은 삶의 흐름 속에서도 멈추지 않고 나아가는 메시지를 담았으며, RM이 작사 전반을 맡아 진솔한 감정을 녹여냈다.

방탄소년단은 이번 앨범 제작을 위해 지난 7월 미국 로스앤젤레스에서 '송캠프'를 시작했으며, 당시 진은 단독 팬 콘서트 투어 '#RUNSEOKJIN EP.TOUR'를 통해 9개 도시에서 총 18회 공연을 소화했다. 마지막 공연은 8월 10일 네덜란드 암스테르담에서 진행됐다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

곽튜브, 24일 아빠 됐다..♥아내 닮은 子 공개 "열심히 살겠습니다"

2.

'비혼모' 사유리, 子 출산 6년만에..."불행한 사람, 아기 낳으면 불행 2배"

3.

[SC이슈] 박지훈, 영화배우 브랜드평판 1위..'프듀' 女心→'약한영웅' 男心→'왕사남' 民心 얻었다

4.

"아이유 따끔히 혼내고 박보검도 거절" 장항준 허세 작렬...저예산 독립영화 캐스팅서 근자감

5.

[공식]장영란, 홈쇼핑 연계 편성 인정 "판단 부족 죄송, 많은 소비자에 알리고싶었다"(전문)

연예 많이본뉴스
1.

곽튜브, 24일 아빠 됐다..♥아내 닮은 子 공개 "열심히 살겠습니다"

2.

'비혼모' 사유리, 子 출산 6년만에..."불행한 사람, 아기 낳으면 불행 2배"

3.

[SC이슈] 박지훈, 영화배우 브랜드평판 1위..'프듀' 女心→'약한영웅' 男心→'왕사남' 民心 얻었다

4.

"아이유 따끔히 혼내고 박보검도 거절" 장항준 허세 작렬...저예산 독립영화 캐스팅서 근자감

5.

[공식]장영란, 홈쇼핑 연계 편성 인정 "판단 부족 죄송, 많은 소비자에 알리고싶었다"(전문)

스포츠 많이본뉴스
1.

[현장인터뷰] '아시안컵 실패' 이민성 감독 "아시안컵은 시뮬레이션...아겜 금메달 도전, 군필자라도 발탁"

2.

[공식발표] 이강인과 PSG 폭탄 터졌다, 우승 밀어주기 특혜 논란...2위 랑스 강력 반발 "유례 찾아볼 수 있는 기이한 형평성"

3.

이럴수가! '기적의 날' 세이브했던 그 투수. 수술을 두번이나 받는다니... 뼛조각제거+인대접합수술까지. 1년뒤에 만나요[오피셜]

4.

시범경기서 문책성 교체라니! → 거기서 몸을 사리나. 사령탑은 왜 가만두지 않았나 [인천 현장]

5.

'레전드 아들', '전체1순위', '학폭논란' 박준현의 개막전은 "1군이면 중간, 2군이면 선발" 왜?[잠실 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.