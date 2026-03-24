李대통령, 방탄소년단 광화문 공연에 입 열었다…"대한민국 홍보에 결정적"[SC이슈]

기사입력 2026-03-24 17:07


李대통령, 방탄소년단 광화문 공연에 입 열었다…"대한민국 홍보에 결정적"…
방탄소년단. 사진 제공=빅히트 뮤직

[스포츠조선 정빛 기자] 이재명 대통령이 방탄소년단(BTS)의 광화문 공연을 '국가 홍보의 전환점'으로 평가했다.

이 대통령은 24일 청와대에서 열린 국무회의에서 지난 21일 서울 광화문광장에서 열린 'BTS 컴백 라이브: 아리랑'과 관련, 최휘영 문화체육관광부 장관의 보고를 받은 뒤 "광화문과 대한민국 홍보에 결정적이었던 것 같다"고 밝혔다.

이어 "기획을 잘해서 잘 진행했다"며 "행정안전부와 관련 부처들도 안전 문제를 잘 챙겨 사고 없이 마무리했다"고 격려했다.

특히 이 대통령은 "이제 (외국인 관광객도) 광화문으로 많이 올 것"이라며 이번 공연이 관광 유입에도 긍정적 영향을 미칠 것으로 내다봤다.

최 장관 역시 국가 브랜드 상승 효과를 강조했다. 최 장관은 "생중계를 통해 전 세계 젊은이들의 이목이 서울 한복판 광화문으로 모였다"며 "K컬처의 글로벌 확산과 국가 브랜드 차원에서 계산할 수 없는 효과를 거뒀다"고 평가했다.

이어 "지난해 같은 기간 대비 3월 외래 관광객이 약 31% 증가했고, 특히 10·20대 비중이 늘었다"고 설명했다.

관람객 규모에 대해서는 "안전 관리를 위해 최대치로 예측한 것"이라고 해명했다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

곽튜브, 24일 아빠 됐다..♥아내 닮은 子 공개 "열심히 살겠습니다"

2.

'비혼모' 사유리, 子 출산 6년만에..."불행한 사람, 아기 낳으면 불행 2배"

3.

[SC이슈] 박지훈, 영화배우 브랜드평판 1위..'프듀' 女心→'약한영웅' 男心→'왕사남' 民心 얻었다

4.

"아이유 따끔히 혼내고 박보검도 거절" 장항준 허세 작렬...저예산 독립영화 캐스팅서 근자감

5.

[공식]장영란, 홈쇼핑 연계 편성 인정 "판단 부족 죄송, 많은 소비자에 알리고싶었다"(전문)

연예 많이본뉴스
1.

곽튜브, 24일 아빠 됐다..♥아내 닮은 子 공개 "열심히 살겠습니다"

2.

'비혼모' 사유리, 子 출산 6년만에..."불행한 사람, 아기 낳으면 불행 2배"

3.

[SC이슈] 박지훈, 영화배우 브랜드평판 1위..'프듀' 女心→'약한영웅' 男心→'왕사남' 民心 얻었다

4.

"아이유 따끔히 혼내고 박보검도 거절" 장항준 허세 작렬...저예산 독립영화 캐스팅서 근자감

5.

[공식]장영란, 홈쇼핑 연계 편성 인정 "판단 부족 죄송, 많은 소비자에 알리고싶었다"(전문)

스포츠 많이본뉴스
1.

[현장인터뷰] '아시안컵 실패' 이민성 감독 "아시안컵은 시뮬레이션...아겜 금메달 도전, 군필자라도 발탁"

2.

[공식발표] 이강인과 PSG 폭탄 터졌다, 우승 밀어주기 특혜 논란...2위 랑스 강력 반발 "유례 찾아볼 수 있는 기이한 형평성"

3.

이럴수가! '기적의 날' 세이브했던 그 투수. 수술을 두번이나 받는다니... 뼛조각제거+인대접합수술까지. 1년뒤에 만나요[오피셜]

4.

시범경기서 문책성 교체라니! → 거기서 몸을 사리나. 사령탑은 왜 가만두지 않았나 [인천 현장]

5.

'레전드 아들', '전체1순위', '학폭논란' 박준현의 개막전은 "1군이면 중간, 2군이면 선발" 왜?[잠실 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.