장영란은 고개 숙였는데 남편은 "내 아내 지킨다"…빗나간 외조가 부른 '비호감'

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[스포츠조선 김준석 기자] 방송인 장영란이 '연계 편성' 의혹과 관련해 직접 고개를 숙인 가운데, 남편 한창의 공개 응원이 오히려 역풍을 부르는 모양새다.
다만 해명도 덧붙였다.
장영란은 "지금까지 확인한 바로는 저희가 관련 규정과 가이드라인을 준수해 진행해왔고, 그 과정에서 어기거나 놓친 부분은 없는 것으로 보고 있다"며 "또 홈쇼핑이나 방송 측의 연출 과정이나 출연자 섭외에 저희가 관여한 사실이 없다"고 선을 그었다.
이른바 '연계 편성' 의혹에 대해서는 "제가 정말 열심히 만든 좋은 제품을 더 많은 소비자들께 소개할 수 있는 하나의 방식이라고 생각했다"며 "결과적으로는 제 판단이 부족했던 부분도 있었다고 생각한다"고 덧붙였다.
문제는 사과문 이후였다.
장영란의 남편 한창은 해당 게시물 댓글창을 통해 장영란을 향한 응원의 글을 남겼다. 그는 "곁에서 매일 밤잠 설치며 괴로워하고 고민하는 모습을 지켜보는 남편으로서 너무 가슴이 아프고 속상하다"고 적었다.
이어 "업계 관행이라며 억울할 법도 한데, 누구 탓도 하지 않고 온전히 책임지려 고개 숙이는 울 이쁘니 모습에 참 많은 생각이 든다"며 "늘 진심으로 사람들을 대하고 제품에 애정을 쏟던 당신이니까, 이 위기도 잘 이겨낼 거라고 믿는다. 기죽지 마라. 내가 옆에서 더 단단하게 지켜주겠다"고 덧붙였다.
하지만 이 댓글은 되레 부정적인 반응을 키웠다. 장영란이 직접 사과하며 논란 진화에 나선 상황에서, 남편이 '억울할 법도 한데'라는 표현까지 쓰며 아내를 감싸는 듯한 태도를 보이자 여론은 차갑게 돌아섰다.
일부 네티즌들은 "사과의 진정성을 흐린다", "논란의 본질보다 가족 감정에만 호소한다", "빗나간 외조 아니냐"는 반응을 보였다.
앞서 유튜브 채널 '사망여우TV'에는 장영란이 운영하는 브랜드 제품과 지상파 건강 정보 프로그램, 홈쇼핑 편성이 맞물린 정황이 있다는 주장의 영상이 공개됐다.
해당 영상에서는 한 건강 정보 프로그램에 출연한 여성이 체중 감량 비법으로 특정 성분을 소개했고, 같은 시간대 홈쇼핑 채널에서는 동일 성분이 들어간 제품을 장영란이 판매하고 있었다며 이른바 '연계 편성' 의혹을 제기했다.
이에 장영란은 직접 사과문을 내고 "홈쇼핑이나 방송 측의 연출 과정, 출연자 섭외에는 관여한 사실이 없다"고 반박했지만, 남편의 공개 응원까지 더해지며 논란은 쉽게 가라앉지 않는 분위기다.
한편 장영란은 2009년 한의사 한창과 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.
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