이정재, 올해엔 제작자로 활약..이제훈 '승산 있습니다'→中콘텐츠 시장 진출

[스포츠조선 조지영 기자] 아티스트스튜디오가 2026년 여러 편의 드라마 제작에 나서며 드라마 명가(名家) 재건에 나선다.
아티스트스튜디오는 배우 이정재가 대주주로 있는 종합 엔터테인먼트 기업 아티스트그룹의 자회사로 영화, 드라마 등 콘텐츠 기획과 개발, 제작 사업 진행에 특화된 기업이다. 더욱이 모기업인 아티스트그룹이 매경미디어그룹과 지난해 180억 규모의 전략적 파트너십을 맺으면서 글로벌 K-콘텐츠 시장 공략을 위한 발판을 마련한 바 있다.
아티스트스튜디오가 2026년 지상파와 OTT를 넘나드는 다양한 콘텐츠 제작에 박차를 가하며 명실공히 글로벌 콘텐츠 리더임을 증명한다. 먼저 명품 배우 이제훈의 캐스팅으로 이슈를 모은 2027년 SBS 기대작 '승산 있습니다'의 제작을 맡는다. 3월 첫 촬영을 시작할 '승산 있습니다'에서 아티스트스튜디오는 드라마의 작품성과 배우들의 역량을 돋보이게 할 컨트롤타워 역할을 한다.
또한 아티스트스튜디오는 네이버 인기 웹툰인 '아홉수 우리들'을 원작으로 한 드라마의 제작을 확정하고, 캐스팅과 대본 작업을 진행 중이다. 원작에 꼭 맞는 톡톡 튀는 감성과 싱크로율 200% 배우 캐스팅으로 재탄생할 아티스트스튜디오 판 '아홉수 우리들'로 2027년 청춘 로맨스까지 이어지는 드라마 왕좌를 노린다.
아티스트스튜디오는 2026년 하반기 MBN 방영을 목표로 하는 신작 드라마 제작에도 착수해 흥행 기세를 이어간다는 계획이다. 이에 더해 보유 중인 다양한 장르 포맷의 미디어 콘텐츠 역시 줄줄이 제작에 나선다.
해외 콘텐츠 시장 진출에도 의욕적으로 도전한다. 아티스트스튜디오는 중국 콘텐츠 시장 진출을 위한 교두보 마련을 위해 중국 OTT 플랫폼 아이치이 iQIYI 공급 협력사 Seasky Cultura사와 MOU 체결을 마쳤다. 상반기 중에는 k-콘텐츠의 기술력으로 완성한 숏폼 드라마를 아이치이iQIYI 글로벌 채널에서 전 세계 독점 스트리밍 할 계획이다. 또한 중국 상하이시 1급 국유 문화 기업 상하이 오디오 비디오 출판사와 MOU 체결을 통해 한중 양국 간 영상문화 교류 확대 및 영화, 드라마, 아티스트 에이전트 및 관련 사업의 공동 추진을 진행할 예정이다.
아티스트스튜디오 안형조 대표는 "아티스트스튜디오는 독보적인 기획력, 풍성한 자금력, 탁월한 제작 능력을 바탕으로 글로벌 콘텐츠 리더임을 증명하고 있다"라며 "올 한해 중국 시장 진출을 위한 토대를 완성할 아티스트스튜디오는 미니시리즈, 연속극 등 다양한 장르와 포맷의 콘텐츠를 지상파, OTT, 종편, 케이블 방송사에 공급할 예정이다. 2026년 괄목상대하는 아티스트스튜디오의 활약을 주목해달라"라고 전했다.