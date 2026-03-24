박성웅, 악역 피로도 심각했다 "제 발로 정신과 찾아가" 고백

기사입력 2026-03-24 17:57


박성웅, 악역 피로도 심각했다 "제 발로 정신과 찾아가" 고백

[스포츠조선 조지영 기자] 배우 박성웅이 '악역 연기 후유증'으로 정신과를 찾은 사연을 밝힌다.

오는 26일 방송되는 KBS2 '옥탑방의 문제아들'에는 드라마 '심우면 연리리'의 박성웅과 이수경이 출연한다.

이날 방송에서는 영화 '신세계'부터 드라마 '사냥개들'까지 압도적인 카리스마로 '악역 전문 배우'라는 수식어를 얻은 박성웅이 악역 연기 후 "제 발로 정신과를 찾아갔다"라고 고백해 옥탑방을 발칵 뒤집어 놓았다.

칼로 사람을 죽이는 잔혹한 장면을 소화했던 박성웅은 '칼로 사람들을 해치면 어떡하지'라는 걱정까지 들어 아내인 배우 신은경에게 집 안에 칼을 다 치우라고 부탁했을 정도라고. 악역 연기 후유증으로 정신과를 찾을 정도로 힘들어했던 박성웅이 이를 극복하기 위해 했던 행동은 무엇일지, 본 방송을 통해 공개될 예정.

한편, 현재 '대한민국 교육의 중심'인 대치동에 거주 중인 박성웅이 스크린 속 서늘한 모습과는 다른 스윗한 '대치 아빠'로서의 교육관을 공개한다. 해외 대학 진학을 목표로 국제학교에서 공부 중인 아들을 둔 박성웅은 "아들이 부담감을 가질까봐 공부 못 해도 된다고 했다"라며 자상한 아빠의 면모를 드러냈다.

하지만 아들이 박성웅의 말을 곧이 곧대로 받아들였다는 사실에 돌연 옥탑방에서 아들을 향해 '버럭'하며 작심 발언을 날려 폭소를 유발했다는 후문이다. 이어 아들이 어렸을 때 훈육 중 눈물을 흘렸던 사연을 공개해 아들 바보인 모습을 여지없이 드러냈다.

냉탕과 온탕을 오가는 '대치 아빠' 박성웅의 자녀 교육관은 오는 26일 저녁 8시 30분 KBS2 '옥탑방의 문제아들'에서 공개된다.


조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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