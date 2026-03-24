'서프라이즈의 장동건' 박재현, 이혼한 전처 신내림 소식에 "생각만 해도 기분 더러워" 폭언

기사입력 2026-03-24 19:09


'서프라이즈의 장동건' 박재현, 이혼한 전처 신내림 소식에 "생각만 해도…

[스포츠조선 조지영 기자] 박재현이 'X' 한혜주의 새 삶을 지켜보다가 "생각만 해도 기분 더럽다"며 격한 반응을 터뜨려 궁금증을 끌어올린다.

24일 밤 10시 방송되는 이혼 부부들의 입장 정리 리얼리티 TV조선 'X의 사생활' 2회에서는 '서프라이즈'의 장동건으로 불렸던 연기자 박재현이 스튜디오에 출연해, MC 김구라, 장윤정, 정경미, 천록담과 함께 16세 연하 'X'(전처)의 이혼 후 일상을 지켜본다.

이날 VCR에 등장한 한혜주는 딸과 함께 단정한 아파트에서 소소하지만 따뜻한 하루를 시작한다. 이를 본 김구라는 "너무 잘 살고 있네"라며 감탄하고, 박재현은 "이혼 후 (한혜주가) 마련한 집인데 나도 가봤다"고 밝혀 분위기를 달군다. 하지만 모녀의 평온한 일상을 지켜보던 장윤정이 꺼낸 말을 들은 박재현이 "생각만 해도 기분이 더럽다"고 격한 반응을 보여 스튜디오를 얼어붙게 만든다.

이어 VCR 속 한혜주는 딸을 어린이집에 보낸 뒤 또 다른 거처로 향한다. 모두가 놀라워하는 사이, 한혜주는 한복 차림으로 나타나 궁금증을 자아낸다. 이내 은밀하게 마련된 공간의 불당 앞에 선 그의 모습이 공개되자, 정경미는 "직업이?"라며 '동공 확장'을 일으키고, 한혜주는 "제가 일하고 있는 신당"이라며 "이혼 후 무속인의 삶을 살고 있다"고 밝혀 충격을 안긴다.

박재현은 "신내림을 받고 1년 뒤에 말해주더라"고 털어놓고, 천록담은 "대박이다"라며 '말잇못' 한다. 한혜주는 "이혼과 동시에 신내림을 받았다. 이혼도 신의 길을 가기 위해 겪은 과정이라고 생각한다"고 덧붙인다.

반전 직업을 밝힌 이후, 한혜주는 배우 못지않은 비주얼을 지닌 훈훈한 돌싱남과 'X의 소개팅'에 나선다. 특히 두 사람의 모습을 지켜보던 박재현은 "결혼 생활 당시 스스로 부족했던 부분이 있었다"고 털어놓았던 과거와 대비되는 소개팅남의 태도에 미묘한 표정을 드러내, 그 속에 담긴 복잡한 감정에 관심이 모인다.

과연 박재현은 'X'의 새로운 만남을 어떻게 받아들일지, 한혜주와 소개팅남의 관계에 그린라이트가 켜질지 관심이 쏠린다. TV조선 'X의 사생활' 2회는 24일 밤 10시 방송된다.


조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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