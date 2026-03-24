★들 가장 많이 먹는 음식=김밥…'이병헌♥'이민정, 확고한 철학 "김밥은 실패無→떡볶이와 유기적으로 연결된 음식"(이민정MJ)

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[스포츠조선 고재완 기자] 배우 이민정이 자신만의 '김밥 철학'을 공개했다. 단순한 맛집 소개를 넘어, 김밥에 대한 확고한 기준과 취향을 드러냈다.
이민정이 말하는 김밥의 핵심은 '기본'이다. 그는 "우엉이 들어간 김밥이 맛있다. 기본 김밥이 주는 맛이 가장 중요하다"고 강조하며 "계란, 우엉, 당근, 단무지 같은 기본 재료가 잘 어우러져야 한다"며 김밥의 본질적인 맛을 중요하게 여기는 모습을 보였다.
또한 식감과 조합에 대한 철학도 밝혔다. 이민정은 새우튀김 김밥을 소개하며 "마치 초밥을 먹는 느낌"이라고 설명했고, 진미채 김밥에 대해서는 "쫄깃한 식감이 특징"이라고 전했다.
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가격에 대한 기준도 명확했다. 그는 3000원 김밥을 소개하며 "기본에 충실한 김밥은 가성비가 좋다"고 평가하는 한편, 새우튀김 김밥처럼 가격이 높은 메뉴에 대해서도 "값어치를 한다면 충분히 의미가 있다"고 설명했다.
이민정의 김밥 철학은 국내에만 머물지 않았다. 그는 부산, 일산 등 전국을 돌며 김밥을 소개한 데 이어 미국 LA의 김밥까지 언급하며 "김밥은 글로벌 음식"이라고 밝혔다. 이어 "미국에서도 김밥 열풍이 있었다"며 K푸드로서의 김밥 위상을 강조했다.
일상과도 자연스럽게 연결됐다. 이민정은 자녀의 농구 경기장을 찾은 상황에서도 김밥을 먹으며 "학부모들에게 김밥은 필수 음식"이라고 말해 공감을 자아냈다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com