박민영, 20년 전 '하이킥' 비화…"대본 보고 내가 간첩이야?"

기사입력 2026-03-24 21:47


박민영, 20년 전 '하이킥' 비화…"대본 보고 내가 간첩이야?"

[스포츠조선 김준석 기자] 배우 박민영이 '거침없이 하이킥' 출연 당시의 반전 설정 비하인드를 공개했다.

24일 유튜브 채널 'TEO 테오'에는 '살롱의 바람을 타고 박민영 위하준 힘찬 출항! | EP. 132 박민영 위하준'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 영상에는 tvN 월화드라마 '세이렌'의 주연 배우 박민영, 위하준이 게스트로 출연해 장도연과 이야기를 나눴다.

이날 장도연은 박민영을 향해 "예전에도 그런 게 있었냐. 시작부터 나중에 이런 반전이 있는 인물이라는 걸 알고 시작하냐, 아니면 중간에 가서 알게 되냐"고 물었다.

이에 박민영은 과거 시트콤 '거침없이 하이킥'을 떠올리며 "뒤늦게 알게 된다"고 답했다.

그는 "그때까지만 해도 쪽대본이었기 때문에 거의 일주일씩 나오거나 그랬다"고 설명했다.


박민영, 20년 전 '하이킥' 비화…"대본 보고 내가 간첩이야?"
이어 박민영은 "그래서 갑자기 20살 되고 간첩 되는 걸 그때 안 거다. '아, 내가 간첩이야? 나 또 20살이네? 너 갑자기 차를 몰고 나타나?' 이런 느낌이었다"고 말해 웃음을 자아냈다.

장도연이 "그때 알았냐"고 재차 묻자 박민영은 "그때 알았다. 그래서 아무튼 '하이킥'에서는 그냥 즉흥 연기식으로 계속 해야 했다"고 털어놨다.


또 박민영은 극 중 명장면으로 꼽히는 '달려라 유미' 탄생 비화도 전했다.

그는 "잠깐 뛰는 장면이 있었는데 너무 잘 뛴다고 하더라. 속도는 안 나고 체력은 안 되는데 폼이 너무 좋았던 거다"고 회상했다.

이어 "그러더니 갑자기 작가님께서 '달려라 유미 한번 만들자'고 하셨다"며 "'너 해' 해서 노래도 직접 녹음했다"고 밝혀 눈길을 끌었다.

박민영은 '거침없이 하이킥'에 대해 "정말 힘들게 촬영했지만 제 인생을 열어준 작품"이라고 애정을 드러냈다.

그는 "고생한 작품들이 저한테 좋은 영향과 또 다른 꿈을 꾸게 해준다"고 덧붙였다.

한편 박민영은 현재 tvN 월화드라마 '세이렌'에 출연 중이다.

narusi@sportschosun.com

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