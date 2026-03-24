'62세' 박해미, 건강위기 고백 "8kg 증량해 체중 60kg 충격, 나잇살 쪘다"

기사입력 2026-03-24 21:48


'62세' 박해미, 건강위기 고백 "8kg 증량해 체중 60kg 충격, …

[스포츠조선 이지현 기자] 배우 박해미가 체중변화에 대해 밝혔다.

24일 방송된 종합편성채널 TV조선 '건강한 집2'에서는 데뷔 42년 차 배우 박해미가 출연했다.

이날 MC 유정현은 "20년이 지났음에도 불구하고 인기가 식지 않았고, 여전히 건강하고 밝고 당당한데 왜 '건강한 집'에 출연하셨나"고 물었다.

이에 박해미는 "제가 늘 50kg대를 유지했기 때문에 체중에 별로 신경을 안 썼다"면서 "그런데 어느날 체중을 쟀는대 8kg가 증가하면서 60kg대가 됐다. 나도 나이가 드니까 살이 찌는구나 생각했다"고 털어 놓았다.

그러면서 "더 문제는 장이 건강한 편이었는데, 일 때문에 낮과 밤이 바뀌니까 장이 꽉 막히고 묵직하다. 하루이틀 반복하면 변비가 될 수 있다. 겁나는 일이다"라고 덧붙였다.

이에 박해미는 위급함을 느끼고 다이어트를 해 "다시 정상 체중이 됐다. 8kg를 뺐다"고 밝혔다.


'62세' 박해미, 건강위기 고백 "8kg 증량해 체중 60kg 충격, …
그러자 김지영도 "나도 공감이 된다. 나이가 들면서 살이 찌기 시작하니까 이유를 잘 모르겠더라. 어릴 때는 살이 찌면 4~5kg 정도로 일주일, 한 달 관리하고 마음 먹으면 뺄 수 있었다"며 "요즘에는 아랫배부터 묵직해지면서 화장실에 가도 시원한 느낌이 없다. 뭔가 얹힌 것처럼 속이 꽉 막힌 느낌이 드는데 이유를 모르겠다"고 공감을 표했다.

한편 1964년생인 박해미는 이날 "웹툰 작가로 데뷔하려고 준비하고 있다. 또 뮤지컬 애니메이션도 준비 하고 있다"는 근황을 밝혔다.

olzllovely@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'43세' 황보라, 시험관 주사맞다 얼굴 퉁퉁·멍 투성이..결국 응급실行 '충격'

2.

전소민, 슈주 은혁에 대놓고 '불쾌감' 표출..."방송국서 날 '젖소'라 불러"

3.

李대통령, 방탄소년단 광화문 공연에 입 열었다…"대한민국 홍보에 결정적"[SC이슈]

4.

'55kg' 박지윤, 시스루 수영복 자태 '깜짝'..늘씬 몸매에 감탄

5.

박민영, 집 안에 '개인 사우나' 설치…"日 온천 느낌, 대나무까지 세웠다"

연예 많이본뉴스
1.

'43세' 황보라, 시험관 주사맞다 얼굴 퉁퉁·멍 투성이..결국 응급실行 '충격'

2.

전소민, 슈주 은혁에 대놓고 '불쾌감' 표출..."방송국서 날 '젖소'라 불러"

3.

李대통령, 방탄소년단 광화문 공연에 입 열었다…"대한민국 홍보에 결정적"[SC이슈]

4.

'55kg' 박지윤, 시스루 수영복 자태 '깜짝'..늘씬 몸매에 감탄

5.

박민영, 집 안에 '개인 사우나' 설치…"日 온천 느낌, 대나무까지 세웠다"

스포츠 많이본뉴스
1.

'전북전 김영빈 핸드볼' 결국 오심이었다...'피해자' 대전은 부글부글 "잃어버린 승점은 누가 보상해주나"

2.

'봄데'만큼 신기하다...무슨 1등-꼴찌 천적 관계가 시범경기에서도, 올해도 대반전?

3.

[오피셜]日 좌절! 부상, 또 부상, 또또 부상...월드컵 우승 도전 또 적신호, 분데스 주전 수비수 낙마→'김민재급' 수비 에이스는 "합류 예정 변경"

4.

지면 탈락, 운명의 단판 승부...결국은 실바다 "가장 강한 무기 왜 아끼나" [장충 현장]

5.

"토트넘 무너지고 있다...2부 강등 걱정" 손흥민 우리 좀 살려줘...英 최고 매체 심각 우려

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.