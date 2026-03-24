박재현 전처 한혜주 "이혼하고 신내림 받았다…겪어보지 않으면 몰라"

기사입력 2026-03-24 23:02


박재현 전처 한혜주 "이혼하고 신내림 받았다…겪어보지 않으면 몰라"

[스포츠조선 이지현 기자] 배우 박재현의 'X' 한혜주의 직업이 공개됐다.

24일 방송된 이혼 부부들의 입장 정리 리얼리티 TV CHOSUN 'X의 사생활' 2회에서는 '서프라이즈'의 장동건으로 불렸던 연기자 박재현이 스튜디오에 출연해, MC 김구라-장윤정-정경미-천록담과 함께 16세 연하 'X'(전처) 한혜주의 이혼 후 일상을 지켜봤다.

이날 한혜주는 딸을 등원 시킨 뒤 또 다른 거처로 향했다. 누군가에게 인사를 한 뒤, 한혜주는 한복 차림으로 나타나 궁금증을 자아냈다, 이에 한혜주는 "이 곳은 제가 일하고 있는 신당이다"라며, 인사를 건낸 곳은 '신'이었다.

이 모습을 본 박재현은 "저희가 별거하고, 이혼하고 아마 신내림을 받은 것 같다"면서 "엄청 놀랐다. 혜주가 저한테 전화해서 얘기를 했다. 신내림 받고 1년 뒤쯤에 이야기를 했다"고 이야기했다.

한혜주는 "신내림은 2023년 12월에 받게 됐다. 이혼과 동시에 신내림을 받게 됐다"면서 "앞날을 점쳐서 손님들이 편안할 수 있게 길잡이 역할을 한다"라고 자신의 직업을 소개했다.

그는 "이제 와서 생각해보면 전조증상이 있었다. 어렸을 때부터 귀신도 봤지만, 헛것이라 생각하고 안 믿었다"면서, 박재현과 함께 천주교 신자로 살았다고. 한혜주는 "점집을 가면 '신 받아야된다'는 말을 많이 듣고, 꿈도 많이 꿨다. 겪어보지 않으면 모른다"면서 "금전적인 손실, 가정을 지키지 못한 것 모두 신의 길을 가기 위한 과정이라고 생각한다"고 이야기했다.

박재현은 "굿하는 곳도 따라가봤는데, 못 보겠더라. 이렇게까지 해야 하나는 생각이 들더라"고 솔직한 속마음도 밝혔다.


박재현 전처 한혜주 "이혼하고 신내림 받았다…겪어보지 않으면 몰라"
한편 전 시어머니 역시 며느리가 '무당'이 된 것에 대해 심경을 밝혔다. "진짜 솔직한 말로 딸 같이 싹싹하게 잘했다"면서도 "아들이 재연배우를 그만 둔 것도 딸을 위해서다. 근데 엄마가 신내림을 받아서 '무속인 딸'이라는게 붙게 되서 진짜 마음 아프다. 왜 신내림을 받았을까 그게 제일 가슴 아프다"고 이야기 했다.

olzllovely@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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