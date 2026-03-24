딘딘·조현영 "이젠 '우결'말고 '진결'해야하는 나이"…쳐다보기만 해도 웃음→몰입X·어색 폭발 "연애가 안되는 사이"(그냥 조현영)

기사입력 2026-03-24 23:10


딘딘·조현영 "이젠 '우결'말고 '진결'해야하는 나이"…쳐다보기만 해도 …

[스포츠조선 고재완 기자] "이제 '우결'이 아니라 '진결'(진짜 결혼)해야할 나이."

가수 조현영과 딘딘이 '우결 감성'을 소환했지만, 현실은 전혀 다른 방향으로 흘렀다. 설렘 대신 웃음만 남긴 '찐친 케미'가 시청자들의 공감을 자아냈다.

24일 조현영의 유튜브 채널 '그냥 조현영'에 공개된 '[그냥조현영] 우결 찍더니 이젠 진짜 결혼 얘기까지 하는 딘딘과 조현영'라는 제목의 영상에서는 두 사람이 함께 리메이크 곡 작업을 진행하며 뮤직비디오를 촬영했다. 딘딘이 촬영장소에 도착하기 전 조현영은 과거 '우리 결혼했어요' 콘셉트를 떠올리며 "이제는 '우결'이 아니라 '진결'(진짜 결혼) 해야 할 나이"라며 "누가 먼저 결혼할 것 같냐"고 제작진에게 묻기도 했다.


딘딘·조현영 "이젠 '우결'말고 '진결'해야하는 나이"…쳐다보기만 해도 …
하지만 막상 딘딘과 촬영이 시작되자 분위기는 곧 예상과 다른 방향으로 흘렀다. 두 사람은 함께 촬영하는 영상에서 로맨틱한 연출을 시도했지만, 시작부터 난관에 부딪혔다. 서로 눈을 마주치는 장면에서 연신 웃음을 터뜨리며 촬영이 중단된 것. 딘딘은 "모르는 사람이면 설레는데 너라서 안 된다"고 말했고, 조현영 역시 "너랑은 절대 그런 느낌이 안 난다"고 맞받아쳤다. 결국 손이 닿을까 봐 거리를 두고 시선을 피하는 상황까지 벌어지며, 로맨틱 콘셉트는 완전히 무너졌다.

외모를 두고도 "못생기게 나온다"는 말이 오갈 정도로 필터 없는 대화가 이어졌고, 제작진마저 "진짜 친한 게 느껴진다"고 웃음을 터뜨렸다.

이번 프로젝트는 감성적인 사랑 노래 '다시 태어나도'를 리메이크하는 작업이었다. 하지만 현실은 정반대였다. 촬영 내내 웃음이 터지고, 어색함에 몰입이 깨지는 상황이 반복되며 감성과 코믹이 극명하게 대비됐다. 두 사람은 촬영 도중 "우리 지금 뭐 하는 거냐"며 스스로도 상황을 자각해 웃음을 더했다.


딘딘·조현영 "이젠 '우결'말고 '진결'해야하는 나이"…쳐다보기만 해도 …

딘딘·조현영 "이젠 '우결'말고 '진결'해야하는 나이"…쳐다보기만 해도 …

딘딘·조현영 "이젠 '우결'말고 '진결'해야하는 나이"…쳐다보기만 해도 …
결국 딘딘은 해결책(?)을 제시했다. 그는 "설레는 게 아니라 짜증난다고 생각하고 보면 된다"고 말해 현장을 웃음바다로 만들었다. 하지만 이마저도 완벽한 해결책이 되지 못하며, 끝까지 '연애 감정 없는 케미'가 이어졌다.

말미에 이들은 결국 '썸'도 '커플'도 아닌 "너무 친해서 연애가 안 되는 사이"로 정리됐다.

한편 영상에서 조현영은 또 48kg이었던 시절을 떠올리며 "그땐 XX돼지였다"며 "4kg을 빼 지금은 44kg이다. 항상 43kg을 유지했었는데 요새는 평균이 44kg이더라. 나이가 들면서 1kg씩 평균이 늘어나는 기분"이라고 말했다. 이에 제작진은 "그럼 갈때쯤엔 7kg돼 있겠다"는 막말을 해 조현영을 불편하게 만들기도 했다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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