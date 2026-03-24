김동완, 전 매니저와 '진흙탕 싸움' 끝내나…"언행 신중하겠다" 사과

기사입력 2026-03-24 23:15


김동완, 전 매니저와 '진흙탕 싸움' 끝내나…"언행 신중하겠다" 사과

[스포츠조선 이지현 기자] 전 매니저의 폭로와 연이은 구설로 사면초가에 몰렸던 그룹 신화의 김동완이 결국 고개를 숙였다.

김동완은 24일 자신의 SNS를 통해 "최근 일로 마음 불편했을 모든 분들에게 깊이 사과드린다"며 장문의 사과문을 게재했다. 그는 "더 신중했어야 했고 진심으로 반성하고 있다. 앞으로는 말과 행동 하나하나에 더 책임감을 갖겠다"라며 "소란스러운 와중에도 자리해 주신 분들, 정말 감사합니다. 급하게 꾸린 무대라 부족한 점도 있었지만 따뜻한 노을 아래 함께할 수 있어 즐거웠다. 28주년 축하해 주셔서 감사하고요, 더 크고 멋진 무대에 설 수 있도록 책임감 있게 지내겠다"고 이야기했다.

이는 불과 몇 시간 전 "허위 사실에 대해 법적 조치를 취하겠다"며 강경 대응을 예고했던 입장과는 대조적인 행보라 그 배경에 관심이 쏠리고 있다.

사건의 발단은 전 매니저 A씨의 거침없는 폭로였다. A씨는 김동완을 향해 "나한테 소시오패스라고 했던 거 기억하냐", "현금 필요하다고 뮤지컬 잡아달라더니 갑자기 하기 싫다고 해 난감하게 만들었다"며 사생활과 직업 윤리를 정면으로 겨냥했다. 특히 김동완의 강경 대응 예고 이후에도 "가만히 계세요, 잘하신 거 없잖아요"라며 추가 폭로를 암시하는 듯한 2차 저격을 날려 사태를 걷잡을 수 없이 키웠다.

그런 가운데, 김동완은 이날 신화 데뷔 28주년을 기념하는 공원 버스킹을 강행하며 팬들을 만났다. 이후 감사인사와 함께 팬들에게 직접 인사를 밝혔다.

olzllovely@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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