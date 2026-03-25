박재현 "딸 수술 앞두고 남자로서 '이혼' 질러봤다" 황당 해명에 장윤정 '경악'

기사입력 2026-03-25 06:03


박재현 "딸 수술 앞두고 남자로서 '이혼' 질러봤다" 황당 해명에 장윤정…

[스포츠조선 이지현 기자] 배우 박재현이 전처 한혜주에게 이혼을 언급한 이유를 밝혀 충격을 안겼다.

24일 방송된 이혼 부부들의 입장 정리 리얼리티 TV CHOSUN 'X의 사생활' 2회에서는 '서프라이즈'의 장동건으로 불렸던 연기자 박재현이 스튜디오에 출연해, MC 김구라-장윤정-정경미-천록담과 함께 16세 연하 'X'(전처) 한혜주의 이혼 후 일상을 지켜봤다.

이날 한혜주는 박재현과의 첫 만남부터 혼전임신으로 딸을 출산해 행복했던 결혼 초 시절까지의 러브스토리를 차분히 풀어낸 가운데, 이혼하게 된 심경도 전했다.

그는 "아빠처럼 다정한 사람이었다"며 당시 휴대폰에 박재현의 이름을 '버팀목'으로 저장해두기도 했지만, "꿈꿨던 결혼생활은 평범하게 사는 것이었다. 하지만 결혼과 연애는 다르다는 걸 알게됐다"고 털어 놓았다.

이어 "아기 낳고 박재현과 계속 부딪혔다"면서 "제가 유축하다가 울었다. 새벽에 숨이 막혀서 죽을 것 같았다. 갑자기 과호흡이 왔다. 그런데 박재현이 '모유를 먹어야 건강하다'면서 끝까지 모유 수유를 고집했다. 지나가는 말로 '모유를 안 먹어서 (딸의) 면역력이 약한 거 아니냐'고 하더라"고 폭로해 충격을 안겼다. 하지만 이를 들은 박재현은 "모유 수유 때문에 과호흡이 온 줄은 몰랐다"고 해명했다.

또한 한혜주는 "싸울 때 '네가 어려서 그렇지'라는 말을 했다. '내가 어른스럽다 했는데 그게 아니었구나'라는 생각이 들더라"고 덧붙였다.


박재현 "딸 수술 앞두고 남자로서 '이혼' 질러봤다" 황당 해명에 장윤정…
특히 이혼하게 된 배경에 시부모님과의 합가 문제를 언급했다. 한혜주는 "딸 서원이가 일반적으로 태어났으면 상관없는데, 심장이 좀 다르게 태어났다"면서 선천적 심장질환으로 총 4번의 수술을 했다고. "서원이가 마지막 수술하기 일주일 전 쯤, 시부모님이 서원이를 수술 전에 보겠다고 해서 10일 동안 와 계셨다"면서 "시부모님꼐 아이를 돌보느라고 아침을 못 챙겨드려서 죄송하다고 미리 양해를 구했다. 하지만 박재현이 술을 먹고 전화가 와서 '부모님 와계시는데 잠이나 자고 아침도 못 챙겨드리냐'고 했다"고 밝혔다.

또한 "시부모님과 합가를 계획했는데, 10일 동안 아침밥으로 시작된 싸움이 계속 됐다. 그래서 합가해도 문제가 될 것 같아서 다시 생각해보자 이야기를 했다"면서 "'시부모님 못 모실거면 나는 못 살아' 라고 하고 집을 나갔다"고 덧붙였다.


한혜주는 "저는 이혼 이야기를 한 번도 해본 적이 없다. 이혼 안 할거니까"면서도 "근데 전 남편은 매번 이혼 이야기를 했다"고. 그러면서 "너무 힘들었다. 병간호 중에 이혼 서류 준비했다"면서 "저는 가정을 지키고 싶었다"고 눈물을 보여 안타까움을 안겼다.

이에 박재현은 "저도 진짜 이혼하고 싶어서 이혼하자고 한건 아니다. 남자로서 질러야할 때가 있었다"고 황당한 해명을 내놓아 스튜디오를 얼어붙게 만들었다.

olzllovely@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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