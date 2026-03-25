전세계 아미 1840만명 안방에 모였다..BTS 컴백 라이브, 24개국 주간순위 1위

기사입력 2026-03-25 08:46


전세계 아미 1840만명 안방에 모였다..BTS 컴백 라이브, 24개국 …

전세계 아미 1840만명 안방에 모였다..BTS 컴백 라이브, 24개국 …

[스포츠조선 문지연 기자] 넷플릭스를 통해 중계된 BTS의 컴백 라이브가 당일 하루 동안 전 세계 1840만 명의 시청자를 안방으로 모았다.

넷플릭스가 지난 21일 생중계한 <BTS 컴백 라이브: ARIRANG>이 한국의 아름다움을 전 세계로 소개한 문화 이벤트로 평가받는 가운데, 라이브 당일 하루 동안 전 세계 1,840만 명의 시청자가 넷플릭스를 통해 방탄소년단의 컴백 무대를 즐긴 것으로 나타났다.

한국에서 최초로 송출된 넷플릭스 라이브 이벤트인 <BTS 컴백 라이브: ARIRANG>은 80개 국가에서 주간 TOP10, 24개 국가에서 주간 순위 1위에 오르는 기염을 토하며 방탄소년단과 K-팝을 향한 전 세계적인 관심을 재차 증명했다.

팬들은 실시간으로 반응을 공유하며 역사적인 순간을 함께했다. SNS에서는 "올림픽도 아닌데 서울 한 곳을 전 세계가 동시에 주목하는 것이 인상적이다", "해외에서도 같은 시간에 같은 공연을 즐기며 현장에 함께 있는 기분이었다" 등 글로벌 동시 경험의 의미를 강조하는 반응이 이어졌다.

이번 라이브 이벤트는 전 세계에 생중계되며 글로벌 시청자들을 하나로 연결했다. 넷플릭스는 자체 콘텐츠 전송 네트워크인 '오픈 커넥트'는 물론, 로드 밸런싱, 다중 인코더 자동 전환, 라이브 전용 인코딩 파이프라인 등 라이브 환경에 최적화된 기술을 활용해 방탄소년단의 컴백 퍼포먼스를 글로벌 시청자가 최상의 환경에서 즐길 수 있도록 노력을 기울인 바 있다.

광화문을 보라색 물결로 물들인 방탄소년단의 라이브 공연은 기술뿐 아니라 제작과 운영 측면에서도 전례 없는 규모감을 보여줬다. 전통과 현대의 조화, 규모감과 친밀함의 균형을 구현하기 위해 10개국 출신의 스태프가 참여해 8개의 서로 다른 언어로 협업했으며, 총 23대의 카메라와 124개의 중계 모니터, 164.5톤(t)에 달하는 방송 장비가 동원되는 촬영 인프라가 구축됐다. 공연 현장에는 약 9.5km의 전력 케이블이 설치되고, 9,660kVA 규모의 전력이 공급됐다. 또한 40테라바이트의 서버 용량과 108테라바이트에 달하는 촬영 데이터가 처리되는 등 대규모 라이브 제작 및 송출 역량에 집중했다.

넷플릭스 관계자는 "넷플릭스는 그간 K-드라마, K-영화를 통해 한국 문화의 글로벌 확산에 함께해왔다. 이번 공연은 그 역할을 방탄소년단과 함께 K-팝으로도 발걸음을 넓힌 사례로, 앞으로도 다양한 형식과 장르의 콘텐츠로 한국 콘텐츠를 전 세계에 알리기 위한 노력을 지속하겠다"라고 전했다.

현재 넷플릭스에 올라온 <BTS 컴백 라이브: ARIRANG>은 풍부한 색감의 돌비 비전(Dolby Vision), 현장에 있는 듯한 사운드를 제공하는 돌비 애트모스(Dolby ATMOS)로 감상할 수 있다. 아울러, 생중계 이후 새롭게 정비한 자막을 34개 이상 언어로 제공한다.


특히, 넷플릭스는 누구나 제약 없이 <BTS 컴백 라이브: ARIRANG>을 즐길 수 있도록 한국어·영어 오디오 화면 해설(AD)과 청각장애인용 자막(SDH)을 제공한다.


문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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