전세계 아미 1840만명 안방에 모였다..BTS 컴백 라이브, 24개국 주간순위 1위

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[스포츠조선 문지연 기자] 넷플릭스를 통해 중계된 BTS의 컴백 라이브가 당일 하루 동안 전 세계 1840만 명의 시청자를 안방으로 모았다.
넷플릭스가 지난 21일 생중계한 <BTS 컴백 라이브: ARIRANG>이 한국의 아름다움을 전 세계로 소개한 문화 이벤트로 평가받는 가운데, 라이브 당일 하루 동안 전 세계 1,840만 명의 시청자가 넷플릭스를 통해 방탄소년단의 컴백 무대를 즐긴 것으로 나타났다.
팬들은 실시간으로 반응을 공유하며 역사적인 순간을 함께했다. SNS에서는 "올림픽도 아닌데 서울 한 곳을 전 세계가 동시에 주목하는 것이 인상적이다", "해외에서도 같은 시간에 같은 공연을 즐기며 현장에 함께 있는 기분이었다" 등 글로벌 동시 경험의 의미를 강조하는 반응이 이어졌다.
이번 라이브 이벤트는 전 세계에 생중계되며 글로벌 시청자들을 하나로 연결했다. 넷플릭스는 자체 콘텐츠 전송 네트워크인 '오픈 커넥트'는 물론, 로드 밸런싱, 다중 인코더 자동 전환, 라이브 전용 인코딩 파이프라인 등 라이브 환경에 최적화된 기술을 활용해 방탄소년단의 컴백 퍼포먼스를 글로벌 시청자가 최상의 환경에서 즐길 수 있도록 노력을 기울인 바 있다.
넷플릭스 관계자는 "넷플릭스는 그간 K-드라마, K-영화를 통해 한국 문화의 글로벌 확산에 함께해왔다. 이번 공연은 그 역할을 방탄소년단과 함께 K-팝으로도 발걸음을 넓힌 사례로, 앞으로도 다양한 형식과 장르의 콘텐츠로 한국 콘텐츠를 전 세계에 알리기 위한 노력을 지속하겠다"라고 전했다.
현재 넷플릭스에 올라온 <BTS 컴백 라이브: ARIRANG>은 풍부한 색감의 돌비 비전(Dolby Vision), 현장에 있는 듯한 사운드를 제공하는 돌비 애트모스(Dolby ATMOS)로 감상할 수 있다. 아울러, 생중계 이후 새롭게 정비한 자막을 34개 이상 언어로 제공한다.
특히, 넷플릭스는 누구나 제약 없이 <BTS 컴백 라이브: ARIRANG>을 즐길 수 있도록 한국어·영어 오디오 화면 해설(AD)과 청각장애인용 자막(SDH)을 제공한다.
문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com