성시경 경탁주, 韓주류대상 3년 연속 대상 수상…[고재완의 K-ShowBIZ]

기사입력 2026-03-25 09:01


성시경 경탁주, 韓주류대상 3년 연속 대상 수상…[고재완의 K-ShowB…
사진=브랜드 경(瓊)

[고재완의 K-ShowBIZ] 성시경이 이끄는 프리미엄 주류 브랜드 '경(瓊)'의 '경탁주 로제 12도'가 대한민국 주류대상 탁주 부문 대상을 수상했다. 이번 수상으로 '경' 브랜드는 3년 연속 대한민국 주류대상 수상이라는 기록을 이어가게 됐다.

앞서 '경탁주 12도'는 론칭 첫 해인 2024년과 2025년 연속 대상을 수상했으며, 올해는 '경탁주 로제 12도'가 첫 수상의 영예를 안았다.

'경탁주 로제 12도'는 국내산 쌀 100%로 빚은 12도의 프리미엄 탁주로, 쌀 본연의 깊은 질감과 은은한 과실향이 조화를 이루는 것이 특징이다. 여기에 은은한 꽃분홍빛과 산뜻한 향이 더해져 벚꽃 시즌에 즐기기 좋은 봄 시즌 대표 전통주로 소비자들의 관심을 이어가고 있다.

'경탁주 12도'도 출시 이후 현재까지 공식몰 기준 평점 4.8점(5점 만점)을 유지하고 있으며 높은 재구매율을 기록하는 등 소비자 만족도가 높은 제품으로 자리 잡고 있다.

'경' 브랜드는 이번 수상을 기념해 공식몰에서 다양한 고객 감사 이벤트를 진행한다. 벚꽃 시즌을 맞아 남산 인근 5성급 호텔 반얀트리 클럽 앤 스파 서울, 여의도 페어몬트 앰배서더 서울, 그리고 경탁주 판매 상위 레스토랑을 중심으로 경초이스 공간 협업 이벤트를 진행 중이다.

'경' 브랜드 관계자는 "3년 연속 대한민국 주류대상 수상은 '경탁주 12도'와 '경탁주 로제 12도'를 사랑해주신 고객 덕분"이라며 "앞으로도 맛과 품질에 집중해 상품들을 선보이고, 해외 수출에도 힘쓸 예정"이라고 밝혔다.

한편, '경' 브랜드는 오는 4월 '경소주 51도' 출시를 앞두고 있어 브랜드 라인업 확장에도 관심이 모이고 있다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com


성시경 경탁주, 韓주류대상 3년 연속 대상 수상…[고재완의 K-ShowB…
사진=브랜드 경(瓊)


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