아직 한발 남았다..조인성X박정민 '휴민트' 4월 1일 넷플릭스 공개 확정

기사입력 2026-03-25 09:43


아직 한발 남았다..조인성X박정민 '휴민트' 4월 1일 넷플릭스 공개 확…

[스포츠조선 조지영 기자] 첩보 액션 영화 '휴민트'(류승완 감독, 외유내강 제작)가 오는 4월 1일 넷플릭스 공개를 확정했다.

북한과 러시아의 접경 지역에서 발생하고 있는 사건의 단서를 찾기 위해 각자 블라디보스토크로 향한 네 사람의 이야기를 다룬 '휴민트'는 '밀수' '모가디슈' '베테랑' 등 자신만의 영화적 세계관을 구축해온 류승완 감독의 신작으로 개봉 전부터 기대를 모은 바 있다.

또한 조인성, 박정민, 박해준, 신세경 등 내로라하는 배우들이 각 인물의 복잡한 관계와 감정이 충돌하며 빚어지는 갈등을 밀도 있게 그려내며 극의 몰입도를 높였다. 특히 맨몸 액션, 총기 액션, 카 체이싱 등 캐릭터의 성향과 관계에 따라 차별화된 액션 스타일은 극강의 카타르시스를 선사한다.

여기에 블라디보스토크의 얼어붙은 공기를 고스란히 담아낸 라트비아 로케이션은 눈을 뗄 수 없는 압도적인 비주얼을 선사하는 것은 물론, 그 안에서 움직이는 인물들의 감정과 맞물려 현실감 넘치는 긴장감을 더했다.

이처럼 국내 관객들에게 뜨거운 사랑을 받은 '휴민트?'가 이제는 넷플릭스를 통해 전 세계 시청자들에게 공개되며 그 열기를 이어갈 전망이다. 전 세계 시청자들을 위해 프랑스어, 독일어, 중국어 등 33개 언어 자막과 영어를 비롯한 스페인어, 일본어 등 21개 언어 더빙을 함께 지원할 예정이다.

'휴민트'?의 넷플릭스 공개를 앞두고 NEW 측은 "넷플릭스를 통해 전 세계 시청자들에게 '휴민트'를 선보이게 되어 기쁘다. 작품의 생명력을 극대화하고, 글로벌 영화 팬들과 만날 수 있게 되어 매우 뜻깊다"라는 소감을 전했다.

'휴민트'는 비밀도, 진실도 차가운 얼음 바다에 수장되는 블라디보스토크에서 서로 다른 목적을 가진 이들이 격돌하는 이야기를 그린 작품이다. 조인성, 박정민, 박해준, 신세경 등이 출연했고 '베테랑' '베를린' '모가디슈'의 류승완 감독이 메가폰을 잡았다. 오는 4월 1일 넷플릭스를 통해 전 세계 공개된다.


조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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