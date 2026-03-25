[SC줌人] 하지원, 동성女배우와 침대→처절한 복수심..본적없는 다층열연('클라이맥스')

기사입력 2026-03-25 10:20


[SC줌人] 하지원, 동성女배우와 침대→처절한 복수심..본적없는 다층열연…

[스포츠조선 문지연 기자] 배우 하지원이 '클라이맥스'를 통해 다채로운 열연을 선보였다.

하지원은 지난 24일 방송된 ENA '클라이맥스' 4회에서 한지수(한동희)를 죽음으로 몰아넣은 연예 제작자 오광재를 향한 복수를 가동, 자신의 손에 피 한 방울 묻히지 않고 상대를 파멸시키는 추상아 역을 맡아 한순간도 눈을 뗄 수 없는 긴장감을 선사했다.

이날 방송에서 추상아(하지원)는 한지수의 장례식장에서 만난 오광재에게 "내가 지옥 끝까지 밀어버릴 테니까 두고 보자"라며 뺨을 때리는 등 끓어오르는 분노를 터뜨렸다. 특히 자신을 감시하기 위해 고용된 박재상에게 "네 여자 하고 싶어, 다 너한테 줄게. 그러니까 재상아, 오광재 좀 죽여줄래?"라고 속삭이며 살인을 사주, 서늘한 아우라를 발산해 시청자들을 소름 돋게 만들었다.

추상아의 '팜므파탈' 매력은 범행 이후의 치밀함에서 더욱 빛났다. 참고인 조사에서 담당 검사 방태섭(주지훈)을 대면한 추상아는 "죽여달라고 하진 않았다, 진심으로"라며 태연한 거짓 연기를 펼쳤다. 또한 박재상의 범행 현장 검증에서 박재상 어머니를 부축하며 위로하면서도 박재상에게 애절한 눈빛을 보내 사건을 단독 범행으로 포장하는 등, 치밀한 알리바이 조작으로 '두 얼굴의 악녀' 면모를 보였다. 더불어 사건의 모든 정황을 파악한 방태섭이 "모든 치부를 무덤까지 가져가겠다"라며 결혼을 제안하자, 이를 받아들여 전략적 결혼을 발표한 전말까지 공개됐다.


[SC줌人] 하지원, 동성女배우와 침대→처절한 복수심..본적없는 다층열연…
그러나 추상아는 오광재를 죽인 진범이 박재상이 아니라는 사실을 뒤늦게 알게 됐고, 방태섭을 향해 "너도 똑같은 놈이었다, 난 단 하루도 그날에서 벗어나 본 적 없었다"라고 울부짖으며 격렬한 부부싸움을 벌였다. 이후 운전 중 공황장애 증상을 겪으며 위태로운 심리를 드러낸 추상아가 '살인자 추상아, 은폐자 방태섭'이라는 뉴스 전광판을 보며 하얗게 질린 엔딩이 이어지며 시청자들에게 극강의 전율을 안겼다.

하지원은 '클라이맥스' 4회를 통해 처절한 슬픔부터 잔혹한 광기, 완벽한 은폐를 시도하는 팜므파탈의 모습까지 자유자재로 오가며 "역시 하지원"이라는 찬사를 이끌어냈다. 끝내 모든 사실이 탄로 날 위기에 처한 추상아가 방태섭과 함께 앞으로 어떤 파격적인 행보를 이어갈지 궁금증이 고조되고 있다. 여기에 하지원은 동성 동료 배우인 한지수와의 우정을 넘어선 관계를 보여주고, 애틋한 마음에 더해 한지수를 죽인 사람들에 대한 처절한 복수심까지 드러내면서 역대급 열연을 펼치고 있다.

한편 하지원은 24일 발표된 굿데이터코퍼레이션 펀덱스 3월 3주차 화제성 조사에서 출연자 화제성 3위를 기록하며 4년 만의 드라마 컴백을 향한 시청자들의 뜨거운 관심을 반영했다. 드라마 '클라이맥스' 또한 TV-OTT 드라마 통합 화제성 1위를 기록하며 상승세를 나타냈다. 하지원의 독보적인 활약으로 시선을 사로잡고 있는 ENA '클라이맥스'는 매주 월, 화 밤 10시 방송된다.


문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com

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