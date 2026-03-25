변우석, 선재 다 지웠다…왕 아들 '이안대군'으로 완벽 변신(21세기 대군부인)

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[스포츠조선 정빛 기자] 변우석이 이안대군 캐릭터의 핵심 매력 포인트를 꼽아 기대감을 높이고 있다.
여러 작품 중 '21세기 대군부인'을 선택한 이유로는 이안대군(변우석)이 가진 서사와 입헌군주제라는 배경과 설정을 꼽았다. 특히 이안대군의 첫인상에 대해 "대본을 읽었을 때 이안대군을 연기하는 제 모습이 머릿속에 잘 그려졌고 감정적으로도 마음에 닿는 느낌이 있었다. 그래서 대본을 읽자마자 이 작품을 꼭 해보고 싶다는 생각이 들었다"고 회상했다.
변우석의 마음을 사로잡은 이안대군 캐릭터는 소리 내서도, 빛나서도 안 되는 왕실의 차남이라는 위치로 인해 자신을 감추며 살아온 인물이다. 변우석은 이안대군을 상징하는 키워드로 "고독함, 기개, 국민이 사랑하는"이라는 수식어를 선택하며 "공적인 자리에서는 언제나 기품을 잃지 않고 왕족으로서 굳은 절개와 품위를 지킨다. 겉으로 보기에는 다 가진 것처럼 보이지만 왕실에서는 누구 하나 마음 편히 둘 곳 없는 처지에 놓여 있다. 그럼에도 국민의 관심과 사랑을 받는, 국민이 가장 사랑하는 왕족"이라고 이유를 설명했다.
뿐만 아니라 이안대군의 로맨스를 그릴 때는 "대본에 담겨 있는 이안대군의 서사에 집중하려고 했다. 대본에 적혀 있는 글, 그 서사 자체만으로도 이미 충분히 이안대군이라는 왕자의 로맨스가 더 깊게 그려질 것이라고 믿어 의심치 않았다"며 포인트를 덧붙여 호기심이 커지고 있다.
마지막으로 변우석은 '21세기 대군부인'을 "21세기 입헌군주제라는 특별한 배경 안에서 각 캐릭터들이 어떤 선택을 하고 그 선택이 어떤 결과를 가져오는지 지켜보는 재미가 있는 작품"으로 소개하며 "인물들 사이 관계 변화도 흥미로운 관전 포인트가 될 것 같다. 미술과 세트, 의상 등 시각적인 부분에서도 볼거리가 정말 많으니 '21세기 대군부인' 많은 관심과 사랑 부탁드린다"고 바람을 전해 첫 방송이 더욱 기다려진다.
'로코 천재' 변우석이 만들어갈 색다른 대군의 로맨스가 펼쳐질 MBC 새 금토드라마 '21세기 대군부인'은 오는 4월 10일 오후 9시 40분에 첫 방송된다.
정빛 기자 rightlight@sportschosun.com