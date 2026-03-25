태진아, '중증 치매' 아내 근황 "아직까지 날 기억...더 나빠지지 않고 멈춘 상태"

[스포츠조선 조윤선 기자] 가수 태진아가 중증 치매 투병 중인 아내를 향한 깊은 애정을 드러냈다.
25일 방송된 MBC 표준FM '손태진의 트로트 라디오'에는 데뷔 55주년을 맞은 태진아가 게스트로 출연했다.
이날 태진아는 55주년을 맞은 소감에 대해 "'옥경이'가 나온 1989년부터 지금까지 너무 바쁘게 왔다"고 말했다. 이어 "조금 쉬어볼까 했는데 우리 집안에 우환이 좀 있었다. 옥경이가 몸이 안 좋은데 간병하는 게 힘들어서 시간이 바쁘게 빨리 간다"며 "그래도 '옥경이' 노래를 생각하면 행복하다"고 밝혔다.
태진아는 '중증 치매' 진단받고 투병 중인 아내의 건강 상태에 대해서도 언급했다. 그는 "치매라는 게 쭉 가다가 더 나빠지는 건데 중간에 멈춰 있다"며 "아주 다행이다. 아직까지 날 기억하고 대화를 조금씩 한다. 그것만으로도 행복하고 감사하다"고 전했다.
다시 태어나도 아내와 결혼하겠다고 선언했던 태진아는 "아내와 1981년에 만났다. 내가 미국 이민 갔을 때였는데 그때 내 주머니에 전 재산이 15만 원 있을 때였다. 몸무게도 64kg밖에 안 나가고 빠짝 말라서 볼품도 없었다"며 "아무것도 없을 때 아내가 날 지켜줬다. 그러니까 나는 백번 아니라 천 번을 죽었다 다시 깨어나도 아내와 살 거다"라며 변함없는 애정을 드러냈다.
또한 태진아는 전성기 시절을 떠올리며 "행사 끝나면 밤에 야간업소를 17~18군데 돌았다. 그때 정신이 없었다"고 회상했다. 이어 "그렇게 바쁘게 살다 보니까 아내한테 신경 못 쓴 게 지금 후회스럽고 미안하다"고 털어놨다.