'아이온2', 대규모 클래스 개편하고 새로운 콘텐츠 '혼돈의 어비스' 공개

기사입력 2026-03-25 15:09


'아이온2', 대규모 클래스 개편하고 새로운 콘텐츠 '혼돈의 어비스' 공…



엔씨소프트는 MMORPG '아이온2'에서 25일 대규모 클래스 개편을 진행하고, 새로운 콘텐츠 '혼돈의 어비스'를 공개한다고 밝혔다.

'아이온2' 이용자는 이날부터 클래스 케어, 신규 스티그마 스킬, 혼돈의 어비스, 신규 외형, 각인 키나 등 각종 업데이트가 진행된 콘텐츠를 즐길 수 있다.

우선 직업 간 전투 밸런스를 고려한 클래스 개편이 진행된다. '무적' 또는 '불사' 효과가 30초 내 연속 적용되지 않도록 변경하고, 신규 막기 판정인 '완벽 방패 막기'와 '완벽 무기 막기'를 추가해 캐릭터 생존력을 높였다.

또 고유 클래스의 특징을 살린 신규 스티그마 스킬을 선보인다. 분쇄 돌진(검성), 전장의 깃발(수호성), 결계의 주문(호법성), 환생의 손길(치유성), 명령: 대역(정령성), 동면(마도성), 암영보(살성), 지원 사격(궁성) 등 8개 스킬이 추가된다. 스티그마 장착 슬롯은 최대 5개까지 늘어나 편의성을 더했다.

RvR(종족 대 종족) 구도를 새롭게 해석한 '혼돈의 어비스'도 출시된다. 종족 진영 구분 없이 서버 단위로 '서부'와 '동부' 진영을 나눈 후, 이용자 간 전투를 벌이는 신규 PvP 콘텐츠이다. '시공의 균열'은 기존과 동일하게 상대 종족끼리 매칭되는 방식을 유지한다.

이밖에 블랙 캣, 스포티 시크 셋업, 포근한 메이드 등 의상 3종을 선보인다. 신규 날개 '으스스한 밤고양이 날개'와 '베비냥', '도도냥' 등 신규 펫 2종도 공개한다. 이용자 의견을 반영해 '각인 키나'를 도입한다. 각인 키나는 퀘스트 및 사명 보상, NPC 상점 판매, 봉인 던전 및 주둔지에서 획득 가능하다. 일반 키나는 이용자 간 거래나 몬스터 사냥, 오드 에너지 큐브 등에서 얻을 수 있다. PvP와 PvE 대미지 계산식을 분리하고, 일부 스킬 간 대미지 격차를 줄여 다양한 전투도 즐길 수 있다고 엔씨소프트는 전했다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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