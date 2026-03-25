'아이온2', 대규모 클래스 개편하고 새로운 콘텐츠 '혼돈의 어비스' 공개

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엔씨소프트는 MMORPG '아이온2'에서 25일 대규모 클래스 개편을 진행하고, 새로운 콘텐츠 '혼돈의 어비스'를 공개한다고 밝혔다.
우선 직업 간 전투 밸런스를 고려한 클래스 개편이 진행된다. '무적' 또는 '불사' 효과가 30초 내 연속 적용되지 않도록 변경하고, 신규 막기 판정인 '완벽 방패 막기'와 '완벽 무기 막기'를 추가해 캐릭터 생존력을 높였다.
또 고유 클래스의 특징을 살린 신규 스티그마 스킬을 선보인다. 분쇄 돌진(검성), 전장의 깃발(수호성), 결계의 주문(호법성), 환생의 손길(치유성), 명령: 대역(정령성), 동면(마도성), 암영보(살성), 지원 사격(궁성) 등 8개 스킬이 추가된다. 스티그마 장착 슬롯은 최대 5개까지 늘어나 편의성을 더했다.
RvR(종족 대 종족) 구도를 새롭게 해석한 '혼돈의 어비스'도 출시된다. 종족 진영 구분 없이 서버 단위로 '서부'와 '동부' 진영을 나눈 후, 이용자 간 전투를 벌이는 신규 PvP 콘텐츠이다. '시공의 균열'은 기존과 동일하게 상대 종족끼리 매칭되는 방식을 유지한다.
남정석 기자 bluesky@sportschosun.com