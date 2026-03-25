'컴투스프로야구 for 매니저 LIVE 2026', KBO리그 개막 맞아 대규모 업데이트 실시

기사입력 2026-03-25 15:13


'컴투스프로야구 for 매니저 LIVE 2026', KBO리그 개막 맞아…



컴투스는 모바일 야구 매니지먼트 게임 '컴투스프로야구 for 매니저 LIVE 2026(이하 컴프매 LIVE 2026)'에서 2026 KBO리그 개막을 맞아 대규모 업데이트와 함께 다양한 이벤트를 진행한다고 밝혔다.

우선 이번 시즌부터는 경쟁 콘텐츠인 '시즌 모드'가 전격 도입된다. '시즌 모드'는 10개 팀의 유저들이 하나의 리그에 모여 실시간 순위를 겨루는 콘텐츠로, 사전에 제출된 라인업을 바탕으로 경기가 자동 진행된다. 특히 매주 페넌트레이스부터 포스트시즌까지 실제 야구와 유사한 일주일 단위 일정으로 승부의 재미를 준다. 또 두 개의 팀을 동시에 운영해 성과를 합산하는 방식으로 구단 운영이 가능해 전략성을 더했고, 상위 리그로 올라갈수록 더 높은 보상을 획득할 수 있다.

'2026 라이브 콘텐츠'도 시작된다. 유저들은 실제 경기 일정에 맞춰 승부 결과 및 선수 성적을 예측해 포인트를 획득할 수 있으며, 해당 포인트로 시즌 기록에 따라 능력치가 오르는 '2026 라이브 선수'를 영입해 성장의 재미를 느낄 수 있다.

이밖에 '컴프매 2026 무료 페스타' 통합 이벤트로 다양한 혜택을 제공한다. 게임에 접속만 해도 '프리미엄 베테랑 드래프트권' 등 다양한 아이템이 들어있는 패키지를 얻을 수 있다. 이에 더해 유저들에게 감사함을 전하는 특별 선물도 지급한다. 원하는 선수와 스킨을 직접 선택해 획득할 수 있는 아이템이 들어있으며, '몬스터 선수 영입권' 등 인기 아이템도 함께 얻을 수 있다.

간단한 미션 수행만으로 선수 카드를 획득할 수 있는 '무료 시즌 패스' 이벤트도 진행된다. 25일부터 최대 30일 동안 총 260장을 얻을 수 있으며, 특히 최종 보상으로 '프라임 선수' 카드를 원하는 선수로 지정해 받을 수 있다. '프라임 선수' 카드는 다른 선수들의 능력치를 상승시키는 효과가 있어 가장 인기 있는 등급의 카드다.

또 유저와의 소통 강화를 위해 지난 23일부터 '컴프매 카카오 채널'을 정식 오픈했다. 채널 가입자 전원에게는 감사 쿠폰이 증정되며, 향후 채널을 통해 게임의 주요 소식과 다양한 혜택 정보를 빠르게 전달할 계획이다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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