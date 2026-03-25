'심우면 연리리' 이수경 "박성웅과 '개소리' 이어 재회…마음 편했다"

KBS2 미니시리즈 '심우면 연리리' 제작발표회가 25일 오후 서울 선도림 더세인트에서 열렸다. 배우 박성웅과 이수경이 함께 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.3.25/
[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 이수경이 드라마 '개소리'에 이어 '심우면 연리리'로 박성웅과 재회한 소감을 전했다.
이수경은 25일 서울 구로구 디큐브시티 더세인트에서 열린 KBS2 새 미니시리즈 '심우면 연리리' 언론 제작발표회에서 "박성웅 선배와 전작에서도 함께 했기 때문에 이번엔 좀 더 마음이 편했다"라고 했다.
26일 첫 방송 예정인 '심우면 연리리'는 청정 살벌 구역 연리리로 뚝 떨어진 찐 도시 가족 성태훈가(家)가 서울로 컴백하기 위해 고군분투하는 좌충우돌 가족 리부팅 힐링 드라마다. 드라마 '24시 헬스클럽', '크레이지 러브', '출사표' 등을 공동 연출한 최연수 감독이 메가폰을 잡았고, '결혼하자 맹꽁아!', '태풍의 신부'를 집필한 송정림 작가와 '연애 빠진 로맨스'를 집필한 왕혜지 작가가 뭉쳤다.
이수경은 남편 대신 세 아들을 키워온 슈퍼맘 조미려로 분했다. 그는 "연기를 하면서 아이를 키우는 역할은 이번이 처음"이라며 "이렇게 장성한 아들을 키우는 게 저에겐 대단한 도전이었다"고 운을 뗐다.
이수경은 2024년 방송된 KBS 드라마 '개소리'에서 박성웅과 함께 호흡을 맞췄던 바 있다. 이에 소감을 묻자, 그는 "선배와 그전에도 작품을 함께 했기 때문에 이번이 조금 더 마음이 편했다"고 웃으며 말했다. 박성웅 역시 "전작에서도 마지막에 결혼을 해서 부부가 되긴 했는데, 제가 도망을 다녀서 거의 만나는 신이 없었다. 이번에는 수경이와 아이 셋과 함께 진짜 가족처럼 세트장에서 촬영했다"고 만족감을 드러냈다.