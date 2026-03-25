장현성 "사망 전문 배우? '왕사남'에선 1분 만에 죽어"(데이앤나잇)

기사입력 2026-03-25 15:20


장현성 "사망 전문 배우? '왕사남'에선 1분 만에 죽어"(데이앤나잇)

[스포츠조선 김소희 기자] 배우 장현성이 영화 '왕과 사는 남자' 출연 비하인드를 공개했다.

25일 MBN '김주하의 데이앤나잇' 측은 "장르를 완성하는 배우! 장현성 X 장영남"라는 제목의 선공개 영상을 업로드 했다. 해당 영상에는 연극 '불란서 금고'의 주연 배우인 장영남과 장현성이 출연해 특유의 입담을 뽐냈다.


장현성 "사망 전문 배우? '왕사남'에선 1분 만에 죽어"(데이앤나잇)
이날 MC 김주하는 두 배우를 향해 "눈빛만 봐도 호흡이 척척 맞는 배우들"이라며 "성씨를 제외한 공통점이 있다. 바로 '사망 전문 배우'"라고 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다. 이어 "죽는 장면도 따로 연습하실 것 같다"고 묻자, 장현성은 "맞다. 고민을 많이 한다. 목욕탕에서 직접 연습해보기도 한다"고 답해 현장을 폭소케 했다.

특히 장현성은 최근 영화 '왕과 사는 남자'에서 고문 끝에 참수당하는 충신 역할을 맡아 등장 약 1분 만에 사망하는 장면을 연기했다고 밝혀 또 한 번 웃음을 안겼다. 그는 캐스팅 당시를 떠올리며 "(장항준 감독에게) 뜬금없이 전화가 와서 '뭐 하냐'고 묻더라. 그 순간 '아, 나를 죽이려고 하는구나'라는 생각이 들었다"고 유쾌한 비하인드를 전했다.

장현성 X 장영남이 출연하는 MBN '김주하의 데이앤나잇'은 오는 28일 밤 9시 40분 공개된다.
김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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