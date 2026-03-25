'이정재 절친' 이서환, 갑자기 소신 발언…"'오징어 게임2'? 한 물 갔다" ('심우면 연리리')

기사입력 2026-03-25 15:33


'이정재 절친' 이서환, 갑자기 소신 발언…"'오징어 게임2'? 한 물 …
KBS2 미니시리즈 '심우면 연리리' 제작발표회가 25일 오후 서울 선도림 더세인트에서 열렸다. 배우 이서환이 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.3.25/

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 이서환이 드라마 '심우면 연리리'에 대한 깊은 애정을 드러냈다.

이서환은 25일 서울 구로구 디큐브시티 더세인트에서 열린 KBS2 새 미니시리즈 '심우면 연리리' 언론 제작발표회에서 "'오징어 게임' 시즌2는 이제 한 물 갔다. '심우면 연리리'를 많은 분들이 시청해 주셨으면 좋겠다"고 했다.

26일 첫 방송 예정인 '심우면 연리리'는 청정 살벌 구역 연리리로 뚝 떨어진 찐 도시 가족 성태훈가(家)가 서울로 컴백하기 위해 고군분투하는 좌충우돌 가족 리부팅 힐링 드라마다. 드라마 '24시 헬스클럽', '크레이지 러브', '출사표' 등을 공동 연출한 최연수 감독이 메가폰을 잡았고, '결혼하자 맹꽁아!', '태풍의 신부'를 집필한 송정림 작가와 '연애 빠진 로맨스'를 집필한 왕혜지 작가가 뭉쳤다.

연리리의 이장 임주형 역을 맡은 이서환은 "비주얼적으로 준비한 건 하나도 없는데, (이장 역할과) 잘 어울려서 다행이다. 제대로 준비한 건 사투리 연기다. 아직도 남아 있어서 큰일이다. 억양도 억양인데, 현장감을 잘 살리고 싶어서, 그 지역 분들이 쓰시는 고유의 단어를 많이 검색해 봤다. 또 매니저가 대구 출신이어서 대본이 오면 먼저 검수를 해줬다"고 말했다.

극 중에서 박성웅과 대립 관계로 등장하는 그는 "K-가장은 입에 잘 안 붙는다. K-이장이 입에 더 잘 붙는다(웃음). 진짜 주인공은 저"라면서 "'오징어 게임' 시즌2도 이제 한 물 갔다(웃음). '심우면 연리리'는 굳이 돈을 내지 않아도 7번에서 보실 수 있으니 많이 시청해 주셨으면 좋겠다"고 당부했다.

한편 KBS2 새 미니시리즈 '심우면 연리리'는 매주 목요일 오후 9시 50분 방송된다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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