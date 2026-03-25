[SC현장] "내 잘못으로 개봉 연기"…'음주운전' 배성우, 7년 만에 꺼낸 '끝장수사' 용서 받을까(종합)

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[스포츠조선 조지영 기자] 배우 배성우가 음주운전 논란에 대해 다시 한번 반성의 의지를 드러냈다.
다만 개봉까지 녹록하지 않았던 과정도 있었다. '끝장수사'는 '출장수사'라는 제목으로 2019년 9월 크랭크 업 했고 이후 2020년 개봉을 준비 중이었으나 그해 코로나19 팬데믹과 주연을 맡은 배성우의 음주 운전 사건이 적발되면서 무기한 개봉이 연기된 비운의 작품이다. 후반작업 기간까지 무려 7년간 표류하다 마침내 빛을 보게 된 '끝장수사'가 4월 극장 관객을 사로잡을 수 있을지 관심이 쏠리고 있다.
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정가람 역시 "극장에서 다같이 볼 수 있어 너무 좋다. '끝장수사' 촬영 때는 노안이라는 소리를 들었는데 요즘엔 동안이라는 소리를 듣고 있다"며 "7년 사이 군대도 다녀왔다. 눈 딱 감고 지나니까 시간이 금방 흐른 것 같다. 그때 촬영했던 기억도 생생하고 결국엔 이렇게 개봉하게 돼 너무 좋다. 내 할일을 열심히 하면서 기다리다 보니 관객을 만나게 됐다"고 말했다. 윤경호는 "지금과 다른 내 몸을 봐서 새롭더라. 항상 지금 이 모습을 유지하려고 한다. 물론 '끝장수사' 당시 지금보다 날씬한 모습으로 돌아가고 싶기도 하다. 그때는 기성복이 맞기도 했고 턱선도 있더라. 촬영 당시 찍었던 장면도 생각나는데 정말 감회가 새롭다"고 너스레를 떨었다.
박철환 감독은 "'끝장수사' 후반 작업을 하면서 크게 문제된 부분은 없었는데 휴대전화를 보면서 현재 시점과 차이가 너무 나서 거슬려 그 부분을 나중에 다시 편집하기도 했다. 개봉이 오래 걸렸는데 '결국 다 잘되지 않을까'라는 마음으로 임했다"고 말했다.
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서재혁 형사로 돌아온 배성우는 "기존에 많이 본 형사이기도 하고 실제로 이런 역할을 맡기도 했다. 편견도 많고 아집도 많은 캐릭터다. 그런데 그런 모습이 '끝장수사'에서는 가볍게 깨져서 신선했다. 시나리오 작업 때부터 그런 캐릭터의 모습이 흥미로워 선택하게 됐다"고 밝혔다
그는 "시나리오를 받은 뒤 어떻게 보면 전형적인 콘셉트의 형사물인데 차별점을 어디에 둬야 할지 고민하기도 했다"고 덧붙였다.
이어 정가람과 호흡에 "정가람과 케미도 요즘 말로 혐관 케미라고 하는데, 서로의 단점을 이해하기도 하면서 표현하려고 했다. 정가람은 처음에 생긴 것만 보고 버릇 없는 후배인줄 알았다. 생긴 것도 잘생겼는데 몸은 과하게 좋은 후배라 성격이 안 좋을 줄 알았다. 그런데 막상 알아보니 너무 순박하고 착했다. 배우로서 정가람에게 감화된 것 같다"고 애정을 보였다.
이에 정가람은 "현장 분위기가 내가 어린 후배인데도 다들 소통하고 부담 없이 다가갈 수 있었다. 선배들에게 기대고 사랑했던 것 같다"고 웃었다.
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그는 "'핑계고'를 통해 많이 좋아해줘서 인기를 실감하고 있다. 동네에서도 사진 찍어달라는 횟수도 늘었다. 이런 이미지를 잃고 싶지 않지만 이런 이미지에 쏠려 다른 캐릭터를 못 보여주지 않을까 봐 염려도 된다. 그래서 '끝장수사'의 조동오는 반가운 캐릭터이기도 하다. 지금까지 보여준 모습과 조금 다른 모습을 보여줄 수 있을 것 같아 기대가 된다. 모든 것을 배우로서 연기로서 이해해 주길 바란다"고 당부했다.
'끝장수사'는 배성우, 정가람, 이솜, 조한철, 윤경호가 가세했고 박철환 감독 첫 상업영화 데뷔작이다. 오는 4월 2일 개봉한다.
조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com