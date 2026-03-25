[SC현장] "내 잘못으로 개봉 연기"…'음주운전' 배성우, 7년 만에 꺼낸 '끝장수사' 용서 받을까(종합)

기사입력 2026-03-25 16:30


[SC현장] "내 잘못으로 개봉 연기"…'음주운전' 배성우, 7년 만에 …
25일 CGV용산에서 영화 '끝장수사' 언론시사회가 열렸다. 기자간담회 참석한 배우 배성우. 용산=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.03.25/

[스포츠조선 조지영 기자] 배우 배성우가 음주운전 논란에 대해 다시 한번 반성의 의지를 드러냈다.

25일 오후 서울 용산구 이촌동 CGV 용산아이파크몰에서 범죄 액션 코미디 영화 '끝장수사'(박철환 감독, 청년필름 제작) 언론·배급 시사회가 열렸다. 이날 시사회에는 인생도 수사도 꼬일 대로 꼬인 베테랑 형사 서재혁 역의 배성우, 두뇌부터 열정까지 풀장착한 인플루언서 형사 김중호 역의 정가람, 살인사건 재수사를 방해하는 엘리트 형사 오민호 역의 조한철, 결백을 호소한 살인사건의 용의자 조동오 역의 윤경호, 그리고 박철환 감독이 참석했다.

'끝장수사'는 촌구석으로 좌천된 형사와 신입 형사가 두 명의 용의자가 얽힌 살인사건의 진범을 잡기 위해 서울로 컴백해 끝장수사를 떠나면서 벌어지는 이야기를 그린 작품이다. 일본에서 벌어진 실제 사건을 모티브로 한 '끝장수사'는 소액 절도 사건에서 살인사건으로, 지방 소도시에서 서울로 점차 스케일이 확장되는 전개 속 벌어지는 다양한 상황은 물론 결정적인 순간마다 등장하는 새로운 변수들을 통해 펼쳐지는 우여곡절을 다뤘다. 여기에 연기파 배우 배성우, 조한철, 윤경호는 물론 기대주 정가람과 대세 이솜 등 캐릭터들과 높은 싱크로율을 자랑하는 라인업으로 기대를 충족시켰다.

다만 개봉까지 녹록하지 않았던 과정도 있었다. '끝장수사'는 '출장수사'라는 제목으로 2019년 9월 크랭크 업 했고 이후 2020년 개봉을 준비 중이었으나 그해 코로나19 팬데믹과 주연을 맡은 배성우의 음주 운전 사건이 적발되면서 무기한 개봉이 연기된 비운의 작품이다. 후반작업 기간까지 무려 7년간 표류하다 마침내 빛을 보게 된 '끝장수사'가 4월 극장 관객을 사로잡을 수 있을지 관심이 쏠리고 있다.


[SC현장] "내 잘못으로 개봉 연기"…'음주운전' 배성우, 7년 만에 …
25일 CGV용산에서 영화 '끝장수사' 언론시사회가 열렸다. 기자간담회 참석한 배우 배성우. 용산=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.03.25/
7년 만에 개봉을 앞둔 배성우는 이날 기자간담회에서 "내겐 이 영화가 개봉한다는 것 자체만으로 의미가 있다. 영화를 볼 관객이 즐거운 경험으로 남았으면 좋겠다"고 남다른 소회를 전했다.

그는 "내가 잘못해서 개봉이 오래 걸렸다. 항상 조심스럽게, 앞으로 살아야 하지 않을까 생각이 든다. 오랫동안 이 작품과 작업하게 됐는데, 보는 관객이 2시간 정도 즐거운 시간을 보냈으면 좋겠다는 마음 뿐이다. 함께한 배우들이 너무 잘해줘서 미안하기도 하고 감사하기도 하다"고 고개를 숙였다.

정가람 역시 "극장에서 다같이 볼 수 있어 너무 좋다. '끝장수사' 촬영 때는 노안이라는 소리를 들었는데 요즘엔 동안이라는 소리를 듣고 있다"며 "7년 사이 군대도 다녀왔다. 눈 딱 감고 지나니까 시간이 금방 흐른 것 같다. 그때 촬영했던 기억도 생생하고 결국엔 이렇게 개봉하게 돼 너무 좋다. 내 할일을 열심히 하면서 기다리다 보니 관객을 만나게 됐다"고 말했다. 윤경호는 "지금과 다른 내 몸을 봐서 새롭더라. 항상 지금 이 모습을 유지하려고 한다. 물론 '끝장수사' 당시 지금보다 날씬한 모습으로 돌아가고 싶기도 하다. 그때는 기성복이 맞기도 했고 턱선도 있더라. 촬영 당시 찍었던 장면도 생각나는데 정말 감회가 새롭다"고 너스레를 떨었다.

박철환 감독은 "'끝장수사' 후반 작업을 하면서 크게 문제된 부분은 없었는데 휴대전화를 보면서 현재 시점과 차이가 너무 나서 거슬려 그 부분을 나중에 다시 편집하기도 했다. 개봉이 오래 걸렸는데 '결국 다 잘되지 않을까'라는 마음으로 임했다"고 말했다.


[SC현장] "내 잘못으로 개봉 연기"…'음주운전' 배성우, 7년 만에 …
25일 CGV용산에서 영화 '끝장수사' 언론시사회가 열렸다. 기자간담회 참석한 배우 정가람. 용산=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.03.25/

서재혁 형사로 돌아온 배성우는 "기존에 많이 본 형사이기도 하고 실제로 이런 역할을 맡기도 했다. 편견도 많고 아집도 많은 캐릭터다. 그런데 그런 모습이 '끝장수사'에서는 가볍게 깨져서 신선했다. 시나리오 작업 때부터 그런 캐릭터의 모습이 흥미로워 선택하게 됐다"고 밝혔다

그는 "시나리오를 받은 뒤 어떻게 보면 전형적인 콘셉트의 형사물인데 차별점을 어디에 둬야 할지 고민하기도 했다"고 덧붙였다.

이어 정가람과 호흡에 "정가람과 케미도 요즘 말로 혐관 케미라고 하는데, 서로의 단점을 이해하기도 하면서 표현하려고 했다. 정가람은 처음에 생긴 것만 보고 버릇 없는 후배인줄 알았다. 생긴 것도 잘생겼는데 몸은 과하게 좋은 후배라 성격이 안 좋을 줄 알았다. 그런데 막상 알아보니 너무 순박하고 착했다. 배우로서 정가람에게 감화된 것 같다"고 애정을 보였다.

이에 정가람은 "현장 분위기가 내가 어린 후배인데도 다들 소통하고 부담 없이 다가갈 수 있었다. 선배들에게 기대고 사랑했던 것 같다"고 웃었다.


[SC현장] "내 잘못으로 개봉 연기"…'음주운전' 배성우, 7년 만에 …
25일 CGV용산에서 영화 '끝장수사' 언론시사회가 열렸다. 기자간담회 참석한 배우 윤경호. 용산=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.03.25/
오랜만에 빌런으로 돌아온 윤경호는 "기존에 보여준 모습과 조금 다른 모습이라 염려도 되면서 반갑기도 하다. 유쾌한 캐릭터가 아니다. 그래서 부담도 됐다. 유쾌하고 밝은 인물을 표현할 때는 분위기를 밝게 만들려고 노력하며 끌고 가려고 했는데 이번 작품 속 캐릭터는 내가 그 자리에 있기만 해도 공기가 달라지고 겁을 먹더라. 생태계 포식자 마음으로 임했다. 인과응보를 위해서 통쾌해질 때까지 괴롭힘을 당해야 해서 더 악랄하게 연기한 것도 있다"고 설명했다.

그는 "'핑계고'를 통해 많이 좋아해줘서 인기를 실감하고 있다. 동네에서도 사진 찍어달라는 횟수도 늘었다. 이런 이미지를 잃고 싶지 않지만 이런 이미지에 쏠려 다른 캐릭터를 못 보여주지 않을까 봐 염려도 된다. 그래서 '끝장수사'의 조동오는 반가운 캐릭터이기도 하다. 지금까지 보여준 모습과 조금 다른 모습을 보여줄 수 있을 것 같아 기대가 된다. 모든 것을 배우로서 연기로서 이해해 주길 바란다"고 당부했다.

'끝장수사'는 배성우, 정가람, 이솜, 조한철, 윤경호가 가세했고 박철환 감독 첫 상업영화 데뷔작이다. 오는 4월 2일 개봉한다.


조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com

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