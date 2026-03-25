'끝장수사' 윤경호 "7년 만에 개봉, 과거 날씬했던 내 몸 쉐이프 새롭다"

기사입력 2026-03-25 16:08


'끝장수사' 윤경호 "7년 만에 개봉, 과거 날씬했던 내 몸 쉐이프 새롭…
25일 CGV용산에서 영화 '끝장수사' 언론시사회가 열렸다. 기자간담회 참석한 배우 윤경호. 용산=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.03.25/

[스포츠조선 조지영 기자] 배우 윤경호가 "7년 전 날씬했던 내 몸을 보게 돼 새롭다"고 말했다.

25일 오후 서울 용산구 이촌동 CGV 용산아이파크몰에서 범죄 액션 코미디 영화 '끝장수사'(박철환 감독, 청년필름 제작) 언론·배급 시사회가 열렸다. 이날 시사회에는 인생도 수사도 꼬일 대로 꼬인 베테랑 형사 서재혁 역의 배성우, 두뇌부터 열정까지 풀장착한 인플루언서 형사 김중호 역의 정가람, 살인사건 재수사를 방해하는 엘리트 형사 오민호 역의 조한철, 결백을 호소한 살인사건의 용의자 조동오 역의 윤경호, 그리고 박철환 감독이 참석했다.

7년 만에 개봉을 앞둔 배성우는 이날 기자간담회에서 "내겐 이 영화가 개봉한다는 것 자체만으로 의미가 있다. 영화를 볼 관객이 즐거운 경험으로 남았으면 좋겠다"고 남다른 소회를 전했다.

정가람 역시 "극장에서 다같이 볼 수 있어 너무 좋다"며, 윤경호는 "지금과 다른 내 몸의 쉐이프(모양)를 봐서 새롭더라. 찍었던 장면도 생각나는데 정말 감회가 새롭다"고 너스레를 떨었다.

'끝장수사'는 촌구석으로 좌천된 형사와 신입 형사가 두 명의 용의자가 얽힌 살인사건의 진범을 잡기 위해 서울로 컴백해 끝장수사를 떠나면서 벌어지는 이야기를 그린 작품이다. 배성우, 정가람, 이솜, 조한철, 윤경호가 가세했고 박철환 감독 첫 상업영화 데뷔작이다. 오는 4월 2일 개봉한다.


조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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