'끝장수사' 배성우 "얼굴 잘생기고 몸 좋은 정가람, 처음엔 버릇 없는 후배로 오해"

기사입력 2026-03-25 16:07


'끝장수사' 배성우 "얼굴 잘생기고 몸 좋은 정가람, 처음엔 버릇 없는 …

[스포츠조선 조지영 기자] 배우 배성우가 정가람에 대해 "처음에는 버릇 없는 후배인줄 알았다"고 말했다.

25일 오후 서울 용산구 이촌동 CGV 용산아이파크몰에서 범죄 액션 코미디 영화 '끝장수사'(박철환 감독, 청년필름 제작) 언론·배급 시사회가 열렸다. 이날 시사회에는 인생도 수사도 꼬일 대로 꼬인 베테랑 형사 서재혁 역의 배성우, 두뇌부터 열정까지 풀장착한 인플루언서 형사 김중호 역의 정가람, 살인사건 재수사를 방해하는 엘리트 형사 오민호 역의 조한철, 결백을 호소한 살인사건의 용의자 조동오 역의 윤경호, 그리고 박철환 감독이 참석했다.

서재혁 형사로 돌아온 배성우는 "기존에 많이 본 형사이기도 하고 실제로 이런 역할을 맡기도 했다. 편견도 많고 아집도 많은 캐릭터다. 그런데 그런 모습이 '끝장수사'에서는 가볍게 깨져서 신선했다. 시나리오 작업 때부터 그런 캐릭터의 모습이 흥미로워 선택하게 됐다"고 밝혔다.

그는 "시나리오를 받은 뒤 어떻게 보면 전형적인 콘셉트의 형사물인데 차별점을 어디에 둬야 할지 고민하기도 했다"고 덧붙였다.

이어 정가람과 호흡에 "정가람과 케미도 요즘 말로 혐관 케미라고 하는데, 서로의 단점을 이해하기도 하면서 표현하려고 했다. 정가람은 처음에 생긴 것만 보고 버릇 없는 후배인줄 알았다. 생긴 것도 잘생겼는데 몸은 과하게 좋은 후배라 성격이 안 좋을 줄 알았다. 그런데 막상 알아보니 너무 순박하고 착했다. 배우로서 정가람에게 감화된 것 같다"고 애정을 보였다.

이에 정가람은 "현장 분위기가 내가 어린 후배인데도 다들 소통하고 부담 없이 다가갈 수 있었다. 선배들에게 기대고 사랑했던 것 같다"고 웃었다.

'끝장수사'는 촌구석으로 좌천된 형사와 신입 형사가 두 명의 용의자가 얽힌 살인사건의 진범을 잡기 위해 서울로 컴백해 끝장수사를 떠나면서 벌어지는 이야기를 그린 작품이다. 배성우, 정가람, 이솜, 조한철, 윤경호가 가세했고 박철환 감독 첫 상업영화 데뷔작이다. 오는 4월 2일 개봉한다.


조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이경진 "암 투병으로 38kg까지 빠져, 모친상·언니상 후 홀로 견뎠다"

2.

'38세' 지나, 성매매 벌금형 10년만 복귀하나 "광기·다이어트"

3.

"이휘재, '불후' 복귀 후 추가 일정 無…방송가 외면 받은 것" ('연예뒤통령')

4.

장현성 "사망 전문 배우? '왕사남'에선 1분 만에 죽어"(데이앤나잇)

5.

임창정, '18세 연하♥' 서하얀 앞에서 '먹뱉'...'창정 솥밥' 처참한 결과

연예 많이본뉴스
1.

이경진 "암 투병으로 38kg까지 빠져, 모친상·언니상 후 홀로 견뎠다"

2.

'38세' 지나, 성매매 벌금형 10년만 복귀하나 "광기·다이어트"

3.

"이휘재, '불후' 복귀 후 추가 일정 無…방송가 외면 받은 것" ('연예뒤통령')

4.

장현성 "사망 전문 배우? '왕사남'에선 1분 만에 죽어"(데이앤나잇)

5.

임창정, '18세 연하♥' 서하얀 앞에서 '먹뱉'...'창정 솥밥' 처참한 결과

스포츠 많이본뉴스
1.

'손흥민 때문에 못 해 먹겠네!' 바르셀로나 이적 요청…'등번호 7번' 부담감 너무 컸다→퇴보한 토트넘 탈출

2.

[오피셜]'최악 시나리오 현실됐다' 1선발 복사근 파열 → "대체 선수 영입 추진 중"

3.

본색 드러낸 '친일 구단' 다저스! 4할 韓 타자는 강등, ERA 15 日 투수는 주전…팬들 야유에도 로버츠의 '끝없는 일본 사랑'

4.

올해는 탱탱볼인가! 시범경기 홈런 100개 오버 → "다른팀 홈런 봐도 작년보다 훨씬 잘 튕기는 듯"

5.

4할 김혜성 보다 낫다? 증명실패! 프리랜드 시범경기 타율 0.125로 마무리. 논란은 개막전으로

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.