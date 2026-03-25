'끝장수사' 윤경호 "'핑계고' 이후 인기 폭발..동네서 사진 요청 많이 받고 있어"

25일 CGV용산에서 영화 '끝장수사' 언론시사회가 열렸다. 기자간담회 참석한 배우 윤경호. 용산=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.03.25/
[스포츠조선 조지영 기자] 배우 윤경호가 "'핑계고' 이후 동네서 사진 찍는 횟수 늘었다"고 말했다.
25일 오후 서울 용산구 이촌동 CGV 용산아이파크몰에서 범죄 액션 코미디 영화 '끝장수사'(박철환 감독, 청년필름 제작) 언론·배급 시사회가 열렸다. 이날 시사회에는 인생도 수사도 꼬일 대로 꼬인 베테랑 형사 서재혁 역의 배성우, 두뇌부터 열정까지 풀장착한 인플루언서 형사 김중호 역의 정가람, 살인사건 재수사를 방해하는 엘리트 형사 오민호 역의 조한철, 결백을 호소한 살인사건의 용의자 조동오 역의 윤경호, 그리고 박철환 감독이 참석했다.
오랜만에 빌런으로 돌아온 윤경호는 "기존에 보여준 모습과 조금 다른 모습이라 염려도 되면서 반갑기도 하다. 유쾌한 캐릭터가 아니다. 그래서 부담도 됐다. 유쾌하고 밝은 인물을 표현할 때는 분위기를 밝게 만들려고 노력하며 끌고 가려고 했는데 이번 작품 속 캐릭터는 내가 그 자리에 있기만 해도 공기가 달라지고 겁을 먹더라. 생태계 포식자의 마음으로 임했다. 인과응보를 위해서 통쾌해질 때까지 괴롭힘을 당해야 해서 더 악랄하게 연기한 것도 있다"고 설명했다.
그는 "'핑계고'를 통해 많이 좋아해줘서 인기를 실감하고 있다. 동네에서도 사진 찍어달라는 횟수도 늘었다. 이런 이미지를 잃고 싶지 않지만 이런 이미지에 쏠려 다른 캐릭터를 못 보여주지 않을까 봐 염려도 된다. 그래서 '끝장수사'의 조동오는 반가운 캐릭터이기도 하다. 지금까지 보여준 모습과 조금 다른 모습을 보여줄 수 있을 것 같아 기대가 된다. 모든 것을 배우로서 연기로서 이해해 주길 바란다"고 당부했다.
'끝장수사'는 촌구석으로 좌천된 형사와 신입 형사가 두 명의 용의자가 얽힌 살인사건의 진범을 잡기 위해 서울로 컴백해 끝장수사를 떠나면서 벌어지는 이야기를 그린 작품이다. 배성우, 정가람, 이솜, 조한철, 윤경호가 가세했고 박철환 감독 첫 상업영화 데뷔작이다. 오는 4월 2일 개봉한다.