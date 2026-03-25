에일리♥최시훈, 시험관 4개월만 부모되나..."난자 12개 이식 성공"

기사입력 2026-03-25 17:39


에일리♥최시훈, 시험관 4개월만 부모되나..."난자 12개 이식 성공"

[스포츠조선 정안지 기자] 시험관 시술 중인 에일리가 "12개가 이식에 성공했다"는 난자 채취 결과에 행복한 미소를 지었다.

25일 유튜브 채널 '에는 "[시험관 일기]DAY 2/12 친구들이 태몽을 꿨대요! 난자 채취 결과 듣고 왔어요"라는 제목의 쇼츠 영상이 게재됐다.

영상 속 에일리의 남편 최시훈은 "친구들이 태몽을 꿨다더라. 요즘 뜬금없이 태몽을 꾼 것 같다며 연락이 자주 온다. 친구들의 마음에 나랑 아내 둘 다 큰 감동을 받았다"라면서 "정말 힘이 된다"라면서 친구들의 응원에 고마운 마음을 전했다.

이후 에일리와 최시훈은 난자 채취 결과를 듣기 위해 병원으로 향했고, 이때 최시훈은 "좋은 꿈 덕분인지 병원에서 정말 좋은 소식이 있다"면서 결과를 전했다.

의사는 "난자 15개 채취했다. 백발백중 다 수정됐다. 12개가 이식에 성공하고 5일 배아 최상급이 7개가 됐다"라고 말해 부부를 웃게했다.


에일리♥최시훈, 시험관 4개월만 부모되나..."난자 12개 이식 성공"
최시훈은 "다시 처음부터 시작하면 어쩌지 걱정했는데 기분 좋은 결과에 본격적인 시작이구나라는 생각을 다시 한번 했다"라면서 기쁜 마음을 전했다.

이어 그는 "설레발치면 안 되는데 돌아오는 길, 출산하게 되면 몇 월에 태어날까, 그 해는 어떤 해일까, 태어나는 아이는 어떤 기운을 받고 시작할까 들뜬 마음으로 찾아보며 왔다"라면서 설레는 마음을 전했다. 그러면서 최시훈은 "과정이 어떻든, 결과가 어떻든 이 모든 과정을 우리 인생의 한 챕터라는 것을 잊지 말고 되돌아봤을 때 웃으며 이야기할 수 있는 날들로 기억됐으면 좋겠다"라면서 "오늘도 이예진 파이팅"이라면서 시험관 시술로 힘든 시간을 보내고 있는 아내를 응원했다.

한편 에일리는 지난해 3세 연하 최시훈과 결혼했으며, 부부는 2세를 위해 시험관 시술 중이다.

anjee85@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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