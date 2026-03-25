지드래곤이 쏜 호두과자, 상품화 된다…출시 전부터 ‘대란 조짐’
[스포츠조선 조민정 기자] 지드래곤이 팬들을 위해 준비했던 '데이지 밤 호두과자'가 정식 출시를 앞두고 심상치 않은 반응을 보이고 있다.
25일 중고거래 사이트에는 "지드래곤 호두과자 구매 대행" 글이 잇따라 올라오며 눈길을 끌었다. 일부 게시글에는 "구매 실패 시 전액 환불" 조건까지 내걸려, 판매 전부터 '품절 대란'을 예고하는 분위기다.
해당 제품은 지드래곤이 지난달 첫 단독 팬미팅에서 직접 준비해 팬들에게 나눠준 간식이다. 추운 날씨 속 대기하는 팬들을 위해 푸드트럭으로 제공됐고, 데이지 꽃 모양 초콜릿이 올라간 비주얼로 화제를 모으며 '지드래곤 호두과자'라는 별칭까지 얻었다.
이번 출시는 F&B 기업 FG와 지드래곤이 설립한 공익재단 저스피스가 함께하는 'LOVE&PEACE' 프로젝트의 일환이다. 단순 굿즈를 넘어 매출 일부를 기부로 연결하는 구조로 의미를 더했다.
제품은 국내산 밤을 활용한 보늬밤 앙금으로 맛을 살렸으며, 팬미팅 당시 디자인을 그대로 구현해 팬심을 자극한다. 여기에 같은 콘셉트의 키링 굿즈도 함께 출시될 예정이다.
'데이지 밤 호두과자'는 26일부터 다음달 5일까지 신세계백화점 강남점에서 단독 판매된다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com
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